Киевский суд разоблачил ложь офиса Зеленского о гражданстве Коломойского
Коломойский проходит по делу в киевском суде как гражданин Украины
Олигарх Игорь Коломойский является гражданином Украины, говорится в постановлении Шевченковского районного суда в Киеве, который определяет меру пресечения предпринимателю. Таким образом, опровергнута ложь офиса Зеленского о лишении бизнесмена гражданства.
Постановление киевского суда, указывающего на то, что олигарх Игорь Коломойский проходит по делу как гражданин Украины. Фото © Издание "Украинские новости"
Согласно слитому в Сеть документу, фигурант дела родился в городе Днепропетровске, является гражданином Украины и подозревается в совершении уголовных правонарушений. Суд не проявил заинтересованности в проверке наличия других гражданств у Коломойского. Хотя олигарх открыто сообщал во время заседаний, что является гражданином Кипра и Израиля.
Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. А 22 сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского. Сам Коломойский 25 сентября заявил журналистам, что его судят как иностранного гражданина.
ТАСС / EPA / STR