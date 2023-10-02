Олигарх Игорь Коломойский является гражданином Украины, говорится в постановлении Шевченковского районного суда в Киеве, который определяет меру пресечения предпринимателю. Таким образом, опровергнута ложь офиса Зеленского о лишении бизнесмена гражданства.

Постановление киевского суда, указывающего на то, что олигарх Игорь Коломойский проходит по делу как гражданин Украины. Фото © Издание "Украинские новости"

Согласно слитому в Сеть документу, фигурант дела родился в городе Днепропетровске, является гражданином Украины и подозревается в совершении уголовных правонарушений. Суд не проявил заинтересованности в проверке наличия других гражданств у Коломойского. Хотя олигарх открыто сообщал во время заседаний, что является гражданином Кипра и Израиля.