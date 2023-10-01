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1 октября, 14:22

Попавшегося на взяточничестве мэра Печоры отправили в СИЗО

Сыктывкарский городской суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова

<p>Валерий Серов в зале суда. Обложка © <a href="https://vk.com/deputatkprfpechora" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / "Печора — депутаты КПРФ"</p>

Валерий Серов в зале суда. Обложка © VK / "Печора — депутаты КПРФ"

Сыктывкарский городской суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова, мера пресечения рассчитана до 29 ноября.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Валерия Серова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 ноября", сказал судья.

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Напомним, Валерия Серова задержали вчера, 30 сентября, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. К операции привлекли полицию и ОМОН. Примечательно, что недавно чиновник заключил контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Коррупционная схема заключалась в том, что бизнесмен платил Серову деньги за получение контрактов на благоустройство Печоры. Оказалось, что обыски в администрации проводили ещё весной.

Матвей Константинов
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