Попавшегося на взяточничестве мэра Печоры отправили в СИЗО
Сыктывкарский городской суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова
Валерий Серов в зале суда. Обложка © VK / "Печора — депутаты КПРФ"
Сыктывкарский городской суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова, мера пресечения рассчитана до 29 ноября.
"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Валерия Серова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 ноября", — сказал судья.
Напомним, Валерия Серова задержали вчера, 30 сентября, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. К операции привлекли полицию и ОМОН. Примечательно, что недавно чиновник заключил контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Коррупционная схема заключалась в том, что бизнесмен платил Серову деньги за получение контрактов на благоустройство Печоры. Оказалось, что обыски в администрации проводили ещё весной.