За год администрация задержанного мэра Печоры отличилась несколькими скандалами

В администрации Печоры в Коми проводили обыски ещё весной этого года. Следователи изучали документы по муниципальным контрактам и выяснили, что мэр города Валерий Серов получил взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOТ. В деле также замешан бывший заместитель мэра Андрей Канищев.

Уточняется, что в последнее время администрация Печоры несколько раз попадала в скандалы. В августе 2022 года заместитель Серова Канищев, будучи пьяным, ударил человека на фаер-шоу. Тот упал и получил травмы, из-за которых скончался.

В январе деятельность Серова проверяли после его оскорблений в адрес журналистов. Он назвал их идиотами и проститутками. При этом мэр остался на своём посту. Весной 2023 года в администрации усмотрели нарушения, связанные с госконтрактами, там прошли обыски. Сейчас Серова и его бывшего первого заместителя Канищева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

"Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе", — указали в Следкоме.