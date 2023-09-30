За год администрация задержанного мэра Печоры отличилась несколькими скандалами
SHOT: Обыски в администрации Печоры проводили ещё весной
В администрации Печоры в Коми проводили обыски ещё весной этого года. Следователи изучали документы по муниципальным контрактам и выяснили, что мэр города Валерий Серов получил взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOТ. В деле также замешан бывший заместитель мэра Андрей Канищев.
Уточняется, что в последнее время администрация Печоры несколько раз попадала в скандалы. В августе 2022 года заместитель Серова Канищев, будучи пьяным, ударил человека на фаер-шоу. Тот упал и получил травмы, из-за которых скончался.
В январе деятельность Серова проверяли после его оскорблений в адрес журналистов. Он назвал их идиотами и проститутками. При этом мэр остался на своём посту. Весной 2023 года в администрации усмотрели нарушения, связанные с госконтрактами, там прошли обыски. Сейчас Серова и его бывшего первого заместителя Канищева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
"Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе", — указали в Следкоме.
Ранее Лайф рассказывал, что глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении чиновника завели уголовное дело. К операции по задержанию Серова привлекли полицейских и ОМОН, которые нагрянули к нему домой.
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