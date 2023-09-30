На главу комитета Правительства Ивановской области завели дело за вырубку леса

По данным телеграм-канала, в материалах дела указано, что в 2019 году Яковлев незаконно сдал в аренду компании "Хромцовский карьер" земельный участок в особо защитной части, принадлежащий Фурмановскому лесничеству. Арендатор вырубил деревья, организовал на месте карьер и начал добычу щебня и гравия.

Разработка велась около полугода и нанесла ущерб в 109 миллионов рублей. Когда лесничие заметили незаконную деятельность, вышли сначала на арендатора, а потом — на самого Яковлева. Теперь против чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определённые должности.