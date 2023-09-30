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30 сентября, 12:16

На главу комитета Правительства Ивановской области завели дело за вырубку леса

<p>Михаил Яковлев. Обложка © <a href="https://www.ivksk.ru/pozdrav/yakovlev-my-dr-2021.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ivksk.ru</a></p>

Михаил Яковлев. Обложка © ivksk.ru

На главу Комитета по лесному хозяйству Правительства Ивановской области Михаила Яковлева завели уголовное дело за незаконную вырубку леса ради добычи щебня, пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, в материалах дела указано, что в 2019 году Яковлев незаконно сдал в аренду компании "Хромцовский карьер" земельный участок в особо защитной части, принадлежащий Фурмановскому лесничеству. Арендатор вырубил деревья, организовал на месте карьер и начал добычу щебня и гравия.

Разработка велась около полугода и нанесла ущерб в 109 миллионов рублей. Когда лесничие заметили незаконную деятельность, вышли сначала на арендатора, а потом — на самого Яковлева. Теперь против чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определённые должности.

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А в Печоре Республики Коми задержали главу города Валерия Серова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что он получал деньги от бизнесмена за контракты на благоустройство города. Кроме того, администрация чиновника уже попадала в ряд скандалов.

Матвей Константинов
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