В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

В Новосибирске задержан заместитель начальника управления МВД по городу Александр Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Эта информация соответствует действительности", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

По данным издания "НГС.Новосибирск", задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.