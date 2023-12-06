Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 04:56

В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции

В Новосибирске задержан заместитель начальника управления МВД по городу Александр Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Эта информация соответствует действительности", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

По данным издания "НГС.Новосибирск", задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.

В Астрахани задержали экс-наркополицейского, крышевавшего банду дилеров

В Астрахани задержали экс-наркополицейского, крышевавшего банду дилеров

Ранее Лайф рассказывал, что одного из главарей российской ОПГ задержали в Стамбуле. Шамиля Амирова взяли в районе города, где он проживал.

Обложка ©

ГУ МВД по Новосибирской области

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров