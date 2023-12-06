В Новосибирске задержали замначальника городского управления полиции
В Новосибирске задержан заместитель начальника управления МВД по городу Александр Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Эта информация соответствует действительности", — приводит агентство слова неназванного собеседника.
По данным издания "НГС.Новосибирск", задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом.
Ранее Лайф рассказывал, что одного из главарей российской ОПГ задержали в Стамбуле. Шамиля Амирова взяли в районе города, где он проживал.
Обложка ©