Прокурор запросил 12 лет для Никиты Белых за злоупотребление полномочиями

Прокуратура запросила для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

"Государственный обвинитель Прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Также обвинение просит суд запретить Белых три года занимать государственные должности и оштрафовать его на сумму более 48 миллионов рублей с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы. Также Белых зачтут время, проведённое в изоляции в колонии.

По версии следствия, экс-чиновник, занимая должность главы региона, обеспечил выделение 448 миллионов рублей из бюджета "Кировской региональной ипотечной корпорации" якобы с целью приобретения и строительства жилья для специализированного жилищного фонда. Однако жильё стало предметом залога по финансовым обязательствам. Помимо этого, Белых обеспечил заключение договора займа для корпорации с одной из региональных компаний на сумму свыше 300 млн рублей, а после распределил эти средства по финансовым обязательствам различных организаций.