Прокурор запросил 12 лет для Никиты Белых за злоупотребление полномочиями
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Прокуратура запросила для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
"Государственный обвинитель Прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Также обвинение просит суд запретить Белых три года занимать государственные должности и оштрафовать его на сумму более 48 миллионов рублей с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы. Также Белых зачтут время, проведённое в изоляции в колонии.
По версии следствия, экс-чиновник, занимая должность главы региона, обеспечил выделение 448 миллионов рублей из бюджета "Кировской региональной ипотечной корпорации" якобы с целью приобретения и строительства жилья для специализированного жилищного фонда. Однако жильё стало предметом залога по финансовым обязательствам. Помимо этого, Белых обеспечил заключение договора займа для корпорации с одной из региональных компаний на сумму свыше 300 млн рублей, а после распределил эти средства по финансовым обязательствам различных организаций.
Напомним, в феврале 2018 года суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Кроме того, ему назначили более 48 миллионов рублей штрафа. Сообщалось, что в колонии Белых работает библиотекарем. Заработанные средства он тратит на питание и подписку на периодические издания. Никите Белых 48 лет, он занимал пост губернатора Кировской области с 2009 по 2016 год.