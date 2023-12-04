Экс-министр Абызов заплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил по иску Генеральной прокуратуры свыше 20 миллиардов рублей из своих средств. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас в отношении бывшего чиновника действует только исполнительное производство о взыскании 11 миллиардов и 120 миллионов рублей.
"Напомню, сумма иска была более 32 миллиардов рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счёт собственного имущества погасил более 20 миллиардов по решению суда", — сказал юрист на заседании Преображенского суда.
Лайф напоминает: в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства. Министром по координации деятельности Открытого правительства Абызов был в 2012–2018 годах.