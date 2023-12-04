Экс-министр Абызов заплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил по иску Генеральной прокуратуры свыше 20 миллиардов рублей из своих средств. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас в отношении бывшего чиновника действует только исполнительное производство о взыскании 11 миллиардов и 120 миллионов рублей.