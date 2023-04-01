Элитную квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион за 411 миллионов рублей

Элитную квартиру бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, которая находится в Москве, снова выставили на аукцион. Об этом свидетельствуют данные портала "ГИС Торги".

Недвижимость в Хамовниках площадью более 300 квадратных метров продаётся по стартовой цене свыше 411 миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона. Сами торги планирует провести 19 апреля.