Элитную квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион за 411 миллионов рублей
На "ГИС Торги" возобновился аукцион по продаже московской квартиры экс-министра Абызова
Элитную квартиру бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, которая находится в Москве, снова выставили на аукцион. Об этом свидетельствуют данные портала "ГИС Торги".
Недвижимость в Хамовниках площадью более 300 квадратных метров продаётся по стартовой цене свыше 411 миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона. Сами торги планирует провести 19 апреля.
Ранее сообщалось, что суд взыскал рекордную для России сумму — 32,5 миллиарда рублей — с Михаила Абызова в пользу государства. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, эти средства являются незаконным доходом.
Лайф напоминает: в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
ТАСС / Станислав Красильников