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1 апреля, 08:54

Элитную квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион за 411 миллионов рублей

На "ГИС Торги" возобновился аукцион по продаже московской квартиры экс-министра Абызова

Элитную квартиру бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, которая находится в Москве, снова выставили на аукцион. Об этом свидетельствуют данные портала "ГИС Торги".

Недвижимость в Хамовниках площадью более 300 квадратных метров продаётся по стартовой цене свыше 411 миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона. Сами торги планирует провести 19 апреля.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего министра Абызова

Ранее сообщалось, что суд взыскал рекордную для России сумму — 32,5 миллиарда рублей — с Михаила Абызова в пользу государства. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, эти средства являются незаконным доходом.

Лайф напоминает: в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Суд взыскал всю долю Абызова в уставном капитале RU-COM для погашения долга

Суд взыскал всю долю Абызова в уставном капитале RU-COM для погашения долга

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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