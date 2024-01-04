Финансовый прогноз на 2024 год: Куда вкладывать, а откуда забирать сбережения Начало 2024 года может преподнести инвесторам немало сюрпризов. Какие настроения будут на финансовых рынках, какие вложения принесут самую большую прибыль, а от каких лучше отказаться? 3 января, 21:41 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Какие акции могут оказаться самыми доходными

На рынке акций хорошие перспективы наметились в секторе металлургии и добычи. Есть шансы на возврат к дивидендам у металлургических компаний. Это стало бы мощным драйвером для роста рынка. В нефтегазовом секторе тоже есть позитивные ожидания. Такой прогноз сделал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Хорошие перспективы у акций металлургических компаний. Фото © Shutterstock

— Из бумаг, которые могут выглядеть хуже рынка, можно выделить акции тех компаний, которые имеют повышенную долговую нагрузку или обширную инвестпрограмму, не позволяющую платить высокие дивиденды. Обслуживать долг в 2024 году станет дороже из-за выросших процентных ставок, — добавил Василий Карпунин.

Чем будут интересны облигации

Василий Карпунин отметил, что в облигациях в данный момент могут быть интересны выпуски-флоатеры, у которых купоны привязаны к ставке RUONIA или ключевой ставке. Они не предполагают процентного риска, позволяя зарабатывать высокую текущую доходность сверх инфляции. В последнее время таких выпусков появилось очень много.

Экономисты назвали самые перспективные акции. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Кроме того, в бумагах с постоянным купоном в 2024 году может пройти положительная переоценка. Связано это с ожиданиями завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики и замедления инфляции в России.

— Первая половина 2024 года ожидается кризисная. ЦБ РФ будет заниматься закупкой валюты с целью оптимизации бюджета. Поэтому гражданам я рекомендую делать то же самое — накапливать средства. Во второй половине 2024 года я рекомендую изучать международные рынки и ждать распродаж государственных облигаций. В целом искать просевшие компании и приобретать их акции на низком уровне цены. Во второй половине года советую обратить внимание на Китай, второй эшелон компаний — в сфере IT и финансов. Ну и не забыть просевшие крупные российские компании, которые вслед за спадом начнут набирать вес", — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Чего ждут от 2024 года на валютном рынке

Сильного ослабления курса рубля не ожидается. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

На валютном рынке следующий год может быть гораздо менее волатильным, чем 2023-й. Курс USD/RUB может находиться в боковом коридоре длительное время. Причин для возобновления сильной девальвации рубля пока не наблюдается. Из валютных инструментов у инвесторов выбор не очень большой. В основном это замещающие облигации, которые, кстати, заметно выросли в последние месяцы. На этот момент обратил внимание Василий Карпунин.

Какие перспективы появятся у драгоценных металлов

В 2024 году спросом у инвесторов будет пользоваться золото (как защитный актив из прошлого, сохраняющий свою актуальность в силу консерватизма общества в целом), криптомонеты (как самый доходный актив 2023 года, то есть настоящего) и акции компаний "зелёной" энергетики (как долгосрочные инвестиции в будущее). Такой прогноз сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

— В отношении традиционных активов фондового рынка 2024 год будет самым худшим для инвесторов за последние десять лет. Как мне представляется, активы подешевеют от 25 до 50%, — добавил Николай Переславский.

Куда вложить деньги консервативным инвесторам

Денис Астафьев считает самым консервативным вариантом для инвестиций отечественную недвижимость. Много на ней не заработать, но и вряд ли будут потери. Недвижимость в России ещё не дешевела.

Коммерческую недвижимость выгоднее сдавать в аренду, чем жилую. Фото © Shutterstock

— Самым простым, но неэффективным вложением считаю банковские вклады. Тут вы даже инфляцию не отыграете. Однако данные методы не требуют никаких специфических знаний. Вклад можно оформить с телефона, а купить квартиру — у проверенного застройщика на первичном рынке, — пояснил Денис Астафьев.

Если выбирать недвижимость, то лучший доход принесёт коммерческая. Последние несколько лет развивается коммерческий сектор загородной недвижимости. Однако в большинстве случаев интерес инвесторов устремляется в сферу туризма и гостеприимства. Бизнес инвестирует в парк-отели, гостиницы и глэмпинги. Физлица видят перспективы в строительстве проектов ИЖС для последующей сдачи их в посуточную аренду. Эти направления перспективны, однако есть ещё сфера досуга и рекреации, в которую вкладывают меньше, но она не менее интересна. Здесь большое поле для развития. Такое мнение высказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

— Допустим, есть экозона, куда потенциально будут стремиться люди для проведения уик-энда. Однако там нет никаких инфраструктурных радостей, привычных для городского жителя: зон рекреации, ресторанов, кафе. Инвестирование в развитие этого инфраструктурного блока будет очень актуальным в ближайшее время, — считает Вячеслав Котлов.

Жилая недвижимость — максимально надёжный и безопасный вариант инвестирования. В частности, загородные дома. В условиях ужесточения семейной ипотеки будет падать спрос на квартиры. Особенно на малогабаритные студии, которые очень любят инвесторы. Причина проста: их редко покупают семьи с двумя детьми, на которые распространяется льготная семейная ипотека. Они в студии не поместятся просто. А семейную ипотеку государство не только не ужесточает, но и продолжает развивать, укрепляя сразу два социально значимых направления. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Консервативные инвесторы предпочитают покупать недвижимость. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Он пояснил также, что в последнее время идут разговоры об упрощении регистрационных процедур в ИЖС при помощи государственного оператора. А это означает снижение затрат девелоперов и предоставление более доступного продукта для клиентов.

Есть и ещё один аргумент в пользу таких инвестиций. После праздников загородная недвижимость прибавит в цене от 10 до 15% в зависимости от объектов. Причина — рост цен на материалы и подрядные работы.

Авторы Нина Важдаева