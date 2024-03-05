Юрист рассказала, кто может получить повышенную зарплату в марте

На повышенную зарплату в этом месяце смогут рассчитывать те граждане, которые будут работать в праздничные дни. Об этом сообщила "Москве 24" юрист Алла Георгиева.

Сотрудникам непрерывно действующих организаций, где рабочий процесс просто не остановить, придётся продолжить трудиться, невзирая на праздники. Это касается и граждан, занятых в области обслуживания, а также задействованных на ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах неотложного характера.

Вызвать на работу могут и занятых на пятидневке специалистов, когда наступит необходимость выполнить заранее не предвиденные задачи (например, в случае катастрофы или производственной аварии). Правда, на это работник должен дать письменное согласие.

"По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке", — пояснила Георгиева.

Размер оплаты работы в выходные дни и праздники можно зафиксировать в коллективном договоре. В ряде организаций в эти дни платят даже тройную цену.