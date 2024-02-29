С 1 марта повысят выплаты: Кто станет получать больше и на сколько Президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию обратил внимание на целый ряд социальных задач. В частности, он анонсировал повышение зарплат, пособий, доплат специалистам, а также отметил новые меры социальной поддержки. 29 февраля, 15:07 Появятся новые меры социальной поддержки © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Президент предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах. Она составит десять тысяч рублей. Эта выплата предназначается для классных руководителей в школах и кураторов групп колледжей, которые работают в населённых пунктах, где проживает до 100 тысяч человек.

При этом президент анонсировал выделение девяти миллиардов рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Эти деньги направят из федерального бюджета.

С 1 сентября 2024 года планируется ввести доплату пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Владимир Путин поручил кабмину уже с 2025 года отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах. В 2026 году её планируется применять для всей страны. При этом размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Президент объявил также о запуске ещё одного национального проекта — "Кадры". Он позволит до 2028 года подготовить более одного миллиона специалистов рабочей профессии.

Большое внимание в Послании Федеральному собранию уделялось вопросам поддержки семей. Например, программу "Семейная ипотека" в России продлят до 2030 года. До того же срока продлят и норму, которая даёт возможность направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

— Пролонгация "Семейной ипотеки" до 2030 года поддержит не только семьи, но и стройкомплекс. Семьи смогут увеличить горизонт планирования, получат возможность накопить на первый взнос. С точки зрения демографической политики такая мера создаст условия для повышения рождаемости. Строительному комплексу это решение позволит сохранить устойчивый спрос на новостройки в среднесрочной перспективе, что в дальнейшем позволит стабилизировать цены на жильё, — отметил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. Сейчас при рождении первенца семья получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка выплачивается ещё 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала постоянно индексируется.

— 1 марта Социальный фонд перечислит пособия на детей за февраль большинству семей. Выплаты придут родителям, которые получают деньги на счёт в банке. 1 марта им поступят: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям; выплата на первого ребёнка до трёх лет; пособие на ребёнка военнослужащего по призыву. Деньги зачисляются на счёт в течение всего дня. Если средства не пришли утром, то нужно дождаться перечисления до конца дня, — рассказали в СФР.

В Социальном фонде обратили внимание на то, что большинство детских пособий выплачивается в единый день. Каждое третье число приходят выплаты за прошедший месяц. В марте этот день выпадает на выходной, поэтому родители получат средства досрочно — 1 марта.

Авторы Нина Важдаева