За что пенсионеры получат доплаты и что для этого нужно сделать Пенсионерам сделают доплаты. Часть из них назначается автоматически, а для получения ряда выплат потребуется заявление. Кому положены доплаты к пенсии и сколько они составят? 24 февраля, 21:42 Часть пенсионеров получат дополнительные выплаты. Обложка © Shutterstock

Есть три основных вида пенсии: по старости, по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца. Если человек имеет необходимый страховой стаж, а также если он есть у умершего кормильца, то назначается страховая пенсия. Если гражданин не имеет или не имел необходимого страхового стажа, то ему будут выплачивать социальную пенсию.

Страховая пенсия состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Страховая часть зависит от стажа, заработной платы и страховых взносов. Фиксированную часть каждый год индексируют. Её размер в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек. При этом для некоторых людей размер фиксированной выплаты может быть больше.

— Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов. Каких-либо заявлений и документов предоставлять не нужно. Все необходимые сведения передаются в СФР в автоматическом режиме. Повышение выплаты устанавливается со дня достижения возраста 80 лет или установления инвалидности первой группы. Для получателей страховых пенсий по инвалидности также увеличивается размер фиксированной выплаты на 100 процентов при установлении первой группы инвалидности, — рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Людям, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности устанавливается в сумме, равной одной третьей от фиксированной выплаты, то есть от 8134 рубля 88 копеек. Расчёт идёт на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи.

Чтобы получить прибавку к пенсии по этому основанию, нужно предоставить документы, подтверждающие наличие иждивенцев. Для подтверждения иждивения детей до достижения 18 лет необходимо предоставить только свидетельство о рождении, если же на иждивении находится ребёнок, обучающийся по очной форме обучения в колледже, училище или институте, дополнительно необходимо предоставить справку из образовательной организации об обучении по очной форме обучения. Такая доплата производится до достижения ребёнком возраста 23 лет.

Людям, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты. Прибавку делают к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 50 процентам от фиксированной выплаты.

Если человек проработал не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеет страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, то ему сделают прибавку к фиксированной выплате. Она составит 30 процентов.

— Документом, подтверждающим работу в особых климатических условиях, является трудовая книжка. Также работодатель предоставляет сведения о работе в таких районах с указанием особого кода, — добавила Екатерина Туслякова.

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что прибавку к пенсии могут получить не только пожилые люди. Делают её и детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери. Им устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца в сумме, равной 100 процентам.

— Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо предоставить свидетельство или свидетельства о смерти обоих родителей или единственного родителя. Что касается людей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то им фиксированная выплата увеличивается на районный коэффициент на весь период проживания в этих районах. Сведения берутся из справки о регистрации по месту жительства, — рассказала Елена Кузнецова.

Людям, проживающим в сельской местности, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и неработающим устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25 процентов.

— Сведения о работе в сельском хозяйстве представляются пенсионером при назначении пенсии. Такими документами могут быть трудовая книжка, книжка колхозника, — пояснила Екатерина Туслякова.

Делают пенсионеру прибавку и в том случае, если у него появляется инвалидность. Независимо от того, какую пенсию он получает, назначается ежемесячная денежная выплата. Также инвалид имеет право на получение набора социальных услуг, включающего в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.

При этом человек имеет право отказаться от набора социальных услуг полностью или частично. Например, можно отказаться от санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения, сохранив право на бесплатное получение лекарств. Размер ЕДВ зависит от установленной группы инвалидности и получаемого набора социальных услуг. При отказе от набора социальных услуг или его части увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты.

— СФР самостоятельно определяет размер ЕДВ, поскольку сведения об установленной группе инвалидности, а также наборе социальных услуг, получаемых пенсионером, имеются в распоряжении Социального фонда. Следует также помнить, что размер любой пенсии для неработающих граждан не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. Если пенсия ниже прожиточного минимума, то СФР назначает социальную доплату к пенсии. От получателя для этого никаких заявлений не нужно, — добавила Екатерина Туслякова.

Авторы Нина Важдаева