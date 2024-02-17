Пустая квитанция: От каких выплат освободили пенсионеров Не все пенсионеры знают о положенных им льготах. За что могут не платить пенсионеры и что нужно для того, чтобы получить освобождение от выплат? 16 февраля, 21:42 Юристы рассказали, что пенсионеры могут получить бесплатно. Обложка © Shutterstock

За что могут не платить пенсионеры

Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу. Впрочем, тут есть некоторые нюансы. В соответствии со ст. 407 Налогового кодекса РФ от уплаты налога на имущество пенсионеры освобождены по одному объекту каждого вида: дом или часть дома, квартира или её часть, комната, гараж, машино-место.

— Если, например, у пенсионера в собственности две квартиры, то он может не платить налог за одну из них. Согласно ст. 391 Налогового кодекса РФ, по земельному налогу пенсионерам предоставлен вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного принадлежащего им земельного участка. Если у пенсионера в собственности один участок площадью шесть соток или меньше, то земельный налог за него не уплачивается. Если площадь участка, например, 10 соток, то земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости четырёх соток, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Денис Гришин.

Есть льготы и по транспортному налогу. Они устанавливаются региональным законодательством и могут различаться. Не во всех субъектах Российской Федерации есть льготы для пенсионеров. Например, Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33 (ред. от 22.11.2023) "О транспортном налоге" не предусматривает освобождения от транспортного налога для пенсионеров. А Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 (ред. от 23.11.2023) "О налоговых льготах" освобождает пенсионеров от транспортного налога в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с.

— Льготы предоставляются в заявительном порядке, то есть необходимо представить заявление о льготе. К заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие статус пенсионера, — добавил Денис Гришин.

Как снизить выплаты за услуги ЖКХ, получить субсидии и компенсации

Пенсионерам (в зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств) могут предоставляться льготы в виде компенсации платы за услуги ЖКХ, а также в виде субсидий. Различают льготы на федеральном и региональном уровнях.

— Федеральным законодательством пенсионеры не выделены в отдельную категорию граждан, которым предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ. Льготы для них могут быть предоставлены при наличии каких-то других оснований и условий. Например, пенсионеру может предоставляться компенсация платы за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, если он является членом семьи погибшего при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или некоторых других органов власти, — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

Пенсионеры могут получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости. Фото © Shutterstock

Пенсионеры могут получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости. Такое право есть у тех, кто является инвалидом войны, участником ВОВ, ветераном боевых действий, награждён знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осаждённого Севастополя", знаком "Житель осаждённого Сталинграда" либо является членом семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, получающим пенсию по случаю потери кормильца.

Такую же компенсацию могут получить и пенсионеры с инвалидностью. Если пенсионер является инвалидом I или II группы, ему предоставляется компенсация за уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более установленного размера.

— Кроме того, пенсионеру предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если его расходы на них имеют максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. В частности, в Москве максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (доходе одиноко проживающего гражданина) может составлять не более 10%, — отметила Србуи Иващенко.

В некоторых случаях получить в предоставлении субсидии откажут. Например, если есть долги по коммунальным платежам. Правда, они должны быть подтверждены вступившим в законную силу судебным актом о непогашенной задолженности, образовавшейся за период не более чем три последних года.

Льготы по оплате услуг ЖКХ (в том числе в отношении отдельных составляющих такой платы) могут устанавливаться региональным законодательством. Рассмотрим их на примере Москвы и Московской области.

Так, в Москве пенсионерам, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", предоставляется скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Аналогичные льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны Москвы, а также пенсионерам из числа реабилитированных лиц, граждан, признанных пострадавшими вследствие необоснованных политических репрессий, членов семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий.

— Также в Москве одиноким пенсионерам, семьям, состоящим только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), предоставляется освобождение от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Делается это в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Московской области пенсионерам из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы, а также из числа реабилитированных лиц предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения и коммунальные услуги.

Елена Кузнецова отметила, что неработающие одиноко проживающие пенсионеры Московской области имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения. Кроме того, пенсионерам Московской области может предоставляться ежемесячная денежная компенсация платы за вывоз мусора в размере от 30 до 100% в зависимости от возраста.

Авторы Нина Важдаева