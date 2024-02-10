К пенсии сделают дополнительные выплаты: Кому положена прибавка и что для этого нужно сделать Пенсионерам сделали прибавки в январе и феврале автоматически. Но не все знают, что можно написать заявление, после чего пенсию пересчитают. Кто может получать больше и на сколько? 9 февраля, 21:42 К пенсии сделают дополнительные выплаты. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Что такое региональная социальная доплата и как её получить

Можно оформить региональную социальную доплату к пенсии. Такая возможность есть, например, в Москве. Так, в столице в беззаявительном порядке назначают региональную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. Это значит, что никаких заявлений писать не надо. Выплату пересчитают автоматически.

Совсем другое дело, если речь идёт о региональной социальной доплате к пенсии до уровня городского социального стандарта. Чтобы оформить её получение, нужно подать заявление. Для пенсионеров или родителей детей-инвалидов это можно сделать онлайн. Если речь идёт о законных представителях пенсионера, который находится под опекой, то им потребуется обратиться в любой МФЦ.

На каких основаниях можно оформить перерасчёт пенсии

Для повышения пенсии может быть целый ряд оснований. Например, появились документы, которых не было при назначении пенсии или предыдущем перерасчёте.

Получить прибавку можно также в том случае, если у человека изменилось количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении. Тут важно отметить, что при повышении фиксированной выплаты учитываются не более трёх нетрудоспособных иждивенцев.

Повысятся выплаты и в том случае, если у человека изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца. Допустим, ребёнок получал страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя. Затем он потерял и второго родителя. В этом случае он имеет право на повышение фиксированной выплаты.

При повышении фиксированной выплаты учитываются не более трёх нетрудоспособных иждивенцев. Фото © Freepik / Prostooleh

— Имеет значение также и регион, где работал человек. Пенсию пересчитают, если получатель наработал необходимый стаж в сельской местности или в районах Крайнего Севера, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что для перерасчёта могут потребоваться паспорт и документы, которые подтверждают изменения, дающие право на перерасчёт. Например, трудовая книжка или архивная справка для подтверждения стажа.

Срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней. Если же понадобятся межведомственные запросы или дополнительные документы, то рассмотрение заявления может продлиться до трёх месяцев.

Кто может получить вторую пенсию

В СФР рассказали, что отдельным категориям инвалидов предоставлено право получать две пенсии одновременно. Например, им могут выплачивать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

— Например, право на получение двух пенсий имеют люди, ставшие инвалидами вследствие военной травмы. Есть оно и у пребывавших в добровольческих формированиях, если они стали инвалидами из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей, — пояснили в СФР.

Это далеко не полный перечень людей, которые могут получать две пенсии. К ним относится достаточно много льготников, имеющих разнообразные награды.

Авторы Нина Важдаева