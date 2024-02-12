С 1 марта изменится начисление ряда социальных выплат: Кому сделают прибавку Изменились суммы целого ряда социальных выплат. Часть из них уже повысили, но часть получателей получит больше с 1 марта. Какие социальные выплаты станут больше и на сколько? 11 февраля, 21:42 Социальные выплаты вырастут. Обложка © Shutterstock

С 1 марта получат прибавку к пенсии люди, достигшие 80 лет. Как только человек достигает этого возраста, он получает повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Такую же прибавку получат и те, кому будет установлена I группа инвалидности. Тут стоит отметить, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз прибавку он не получает. Делают её по одному из оснований: или инвалидность, или возраст старше 80 лет. Такое пояснение сделала юрист Елена Кузнецова.

— Кроме того с 1 марта пенсионеры, которые достигнут 80 лет, или инвалиды, которым будет установлена первая группа, смогут оформить за собой уход. С этого времени назначается компенсационная выплата. Она предназначена неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным. Кстати, выплачивают деньги независимо от факта их совместного проживания и того, является ли ухаживающий членом семьи. Тут хочу обратить внимание, что все эти выплаты и прибавки назначаются круглогодично. Получить их можно в любой месяц, но с момента возникновения соответствующих прав, — объяснила Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России обратили внимание, что сейчас есть возможность повысить сумму будущей пенсии. Есть калькулятор приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов ИПК и стажа. Он помогает рассчитать сумму добровольного платежа, который нужен для приобретения пенсионных коэффициентов и страхового стажа.

— Добровольная уплата страховых взносов даёт возможность самостоятельно позаботиться о своей пенсии. В частности, приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и страховой стаж гражданам, за которые не осуществляется уплата страховых взносов страхователем. С помощью калькулятора приобретения ИПК и стажа можно рассчитать, сколько нужно перечислить средств для получения необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов и (или) страхового стажа, — уточнили в СФР.

Там также отметили, что добровольные взносы на пенсионное страхование могут уплачивать люди, работающие за границей, но желающие, чтобы их пенсия в России продолжала формироваться. Добровольно можно делать взносы и за близкого человека, который нигде не работает. Уплачивать добровольные страховые взносы могут и самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход.

Юристы обратили внимание, что на основании постановления правительства с 1 февраля 2024 года проиндексирован на 7,4% целый ряд пособий и компенсаций. Так, повышены выплаты для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ветеранам. Индексация также коснулась единых пособий на детей, страховых выплат в связи с профессиональными заболеваниями и несчастными случаями на производстве, ежемесячных денежных выплат, социальных пособий на погребение и материнского капитала. Об этом рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Она отметила, что теперь размер материнского капитала составляет на второго и последующих детей 833 тыс. рублей, а на первого ребёнка — 630,4 тыс. Кроме того, выросло единовременное пособие при усыновлении ребёнка от восьми лет, ребёнка-инвалида или нескольких детей — до 187 996,90 рубля. ЕДВ инвалидам I группы теперь составляет 5324,84 рубля, ЕДВ инвалидам II группы — 3802,78, ЕДВ инвалидам III группы — 3044,15, ЕДВ детям-инвалидам — 3802,78.

Также выросла стоимость НСУ. Набор социальных услуг теперь составляет 1578,50 рубля. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по профзаболеванию или несчастным случаям на производстве вырос до 108 784,04 рубля в месяц. Максимальный размер единовременной страховой выплаты в связи с профессиональным заболеванием или несчастным случаем на производстве — 141 480,16 рубля.

— Индексация всех перечисленных выплат осуществляется автоматически, заявлений подавать не нужно. 1 января была произведена индексация всех видов страховых пенсий. При этом социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, — добавила Екатерина Туслякова.

Авторы Нина Важдаева