На сколько пенсионеры смогут снизить выплаты за услуги ЖКХ и что для этого нужно Пенсионеры могут снизить плату за коммунальные услуги на 50%, а скидка для ряда категорий льготников достигает 100%. Как меньше платить за коммунальные услуги? 19 февраля, 21:42 Пенсионерам положена скидка на коммунальные услуги. Обложка © Shutterstock

В 2024 году выйти на пенсию могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Чтобы получить выплаты, им также понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Об этом рассказали в Социальном фонде России. Там уточнили, что требования по стажу, коэффициентам и возрасту относятся лишь к страховой пенсии по старости. Они не затрагивают другие страховые пенсии или пенсионные выплаты.

Как только человек выходит на пенсию, он может претендовать на целый ряд льгот. В том числе ему могут снизить плату за услуги ЖКХ.

— В зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, а также в виде субсидии. Они бывают федеральными и региональными, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

В целом по стране льготы пенсионеры получают в том случае, если у них для этого есть дополнительные основания. К примеру, пенсионеру могут компенсировать расходы на плату за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Делается это в том случае, если человек является членом семьи погибшего (умершего) при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или некоторых других органов власти.

— Льготы, которые касаются оплаты коммунальных услуг, есть и у инвалидов. Им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Составляет она 50% от соответствующих затрат. Если пенсионер — инвалид I или II группы, то он получает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Впрочем, не более установленного размера, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Отдельно стоит отметить малоимущих граждан. Нередко к ним относятся и пенсионеры. Дело в том, что пенсионеру предоставляется субсидия на плату за жилое помещение и коммунальные услуги, если его расходы на них превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. Эта доля может различаться в зависимости от региона. В Москве, например, она составляет 10%.

— Субсидия и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются, если есть долги. Учитывается подтверждённая вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность, образовавшаяся за период не более чем три последних года, — обратила внимание Србуи Иващенко.

Льготы могут быть и на региональном уровне. Их достаточно много. При этом и перечень льгот, и их размер различаются в зависимости от региона. Допустим, в Москве пенсионерам, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", делают скидку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Такая же льгота есть и у пенсионеров, которые являются участниками обороны Москвы.

В столице меньше платить за коммунальные услуги могут одинокие пенсионеры, а также семьи, которые состоят только из пенсионеров.

— В Московской области неработающие одиноко проживающие пенсионеры имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100%-ной платы за занимаемую общую площадь жилого помещения. Также пенсионерам Московской области может предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора. Составляет она от 30 до 100% в зависимости от возраста, — пояснила Елена Кузнецова.

В Москве есть льгота по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества. Например, для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 лет, компенсация составит 50%, достигших 80 лет — 100%.

Авторы Нина Важдаева