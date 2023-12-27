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27 декабря, 12:15

Эксперт рассказал, кому и насколько повысят зарплату в 2024 году

Кирьян: Больше всего зарплаты в 2024-м вырастут у работников добывающей отрасли

В наступающем 2024 году работников некоторых сфер ожидает неплохое повышение зарплаты. Об этом "Вечерней Москве" рассказал автор исследования "Отраслевой ландшафт влияния. КРОС" Пётр Кирьян. По его словам, в первую очередь индексация касается бюджетников.

"В 2024 году будет индексация окладов у тех, кто работает на государство: по госконтракту они служат. Это все работники социальной сферы, здравоохранения, МЧС и правоохранительные органы, а также сотрудники государственных сельских и лесных хозяйств", — пояснил он.

Эксперт добавил, что у них зарплаты вырастут на 4,5–9,8%, причём ещё в 2023 году они увеличились на почти 8%. Что касается частного сектора, то, по словам Кирьяна, там сотрудники могут рассчитывать разве что на индексацию в размере прошлогодней инфляции — это как раз 8%. Ориентируются в этом вопросе именно на показатель Росстата.

Источником для повышения заработной платы в таком случае выступает в первую очередь рост выручки и оборота организации, а также стремление работодателя удержать ценных сотрудников при низкой безработице в стране. Наибольший же рост зарплат, по мнению эксперта, ожидается в добывающих отраслях, внутреннем туризме и коммерческих перевозках. В то же время промышленность вряд ли будет поднимать оклады.

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Ранее стало известно, кому, наоборот, не проиндексируют зарплату в 2024 году. По словам юристов, повышение не коснётся чиновников, а у судей и депутатов Госдумы зарплаты и вовсе заморожены до 2025 года.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Матвей Константинов
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