Эксперт рассказал, кому и насколько повысят зарплату в 2024 году

В наступающем 2024 году работников некоторых сфер ожидает неплохое повышение зарплаты. Об этом "Вечерней Москве" рассказал автор исследования "Отраслевой ландшафт влияния. КРОС" Пётр Кирьян. По его словам, в первую очередь индексация касается бюджетников.

"В 2024 году будет индексация окладов у тех, кто работает на государство: по госконтракту они служат. Это все работники социальной сферы, здравоохранения, МЧС и правоохранительные органы, а также сотрудники государственных сельских и лесных хозяйств", — пояснил он.

Эксперт добавил, что у них зарплаты вырастут на 4,5–9,8%, причём ещё в 2023 году они увеличились на почти 8%. Что касается частного сектора, то, по словам Кирьяна, там сотрудники могут рассчитывать разве что на индексацию в размере прошлогодней инфляции — это как раз 8%. Ориентируются в этом вопросе именно на показатель Росстата.

Источником для повышения заработной платы в таком случае выступает в первую очередь рост выручки и оборота организации, а также стремление работодателя удержать ценных сотрудников при низкой безработице в стране. Наибольший же рост зарплат, по мнению эксперта, ожидается в добывающих отраслях, внутреннем туризме и коммерческих перевозках. В то же время промышленность вряд ли будет поднимать оклады.