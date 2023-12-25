Россиянам рассказали, кому стоит рассчитывать на рост зарплат с 1 января

Работники сферы здравоохранения, образования и соцобеспечения могут рассчитывать на прибавку к зарплате с 1 января 2024 года. Выплаты для этих категорий граждан проиндексируют на 9,8%, рассказал агентству "Прайм" юрист Вадим Виноградов.

Ещё увеличенного дохода после Нового года следует ждать тем, кто работает в сфере науки и культуры. Зарплаты остальным бюджетникам проиндексируют лишь 1 октября. Рост составит 4,5%, подчеркнул декан факультета права НИУ ВШЭ.

"При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)", — поделился эксперт.