Россиянам рассказали, кому стоит рассчитывать на рост зарплат с 1 января
Юрист Виноградов сообщил о повышении зарплат врачам и учителям с 1 января
Работники сферы здравоохранения, образования и соцобеспечения могут рассчитывать на прибавку к зарплате с 1 января 2024 года. Выплаты для этих категорий граждан проиндексируют на 9,8%, рассказал агентству "Прайм" юрист Вадим Виноградов.
Ещё увеличенного дохода после Нового года следует ждать тем, кто работает в сфере науки и культуры. Зарплаты остальным бюджетникам проиндексируют лишь 1 октября. Рост составит 4,5%, подчеркнул декан факультета права НИУ ВШЭ.
"При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)", — поделился эксперт.
Ранее Лайф назвал профессии, представителям которых в 2023 году чаще всего поднимали зарплаты. Речь идёт о госслужащих и учителях: их доход увеличился в среднем на 20%.
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