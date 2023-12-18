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Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

18 декабря, 16:03
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Чтобы дорожить тем, что имеешь, нужно прийти к успеху самостоятельно, поэтому вне зависимости от материального достатка в семье дети должны уметь "карабкаться сами". Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям, похвалив одного из участников, который учится и подрабатывает курьером.

"Это всегда непросто — подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создаёт серьёзные конкурентные преимущества в будущем для человека, когда он: а) борется за своё будущее; б) может его оценить и, как производное, дорожит этим", — сказал глава государства.

По словам Путина, большинство россиян живут "всё-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых — очень много". Но даже наличие в семье огромного достатка не должно стать причиной легкомысленного отношения к жизни детей. Президент подчеркнул, что умные родители "вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, создают им искусственные сложности".

"Почему? Потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему всё с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чём беда",  резюмировал Путин.

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Также президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства сообщил, что в течение ближайших трёх лет в России будет подготовлен минимум 1 миллион высококлассных специалистов по госпрограммам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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