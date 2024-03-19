День моряка-подводника, День памяти иконы Божией Матери "Благодатное небо", "Константиновы круги": Праздники и приметы 19 марта
Государственных праздников 19 марта в России не отмечается. Поздравляем покорителей глубин, чтим икону Божией Матери "Благодатное небо" и заботимся о колодцах в день народного праздника "Константиновы круги".
Какие праздники отмечаются 19 марта и как правильно водить "Константиновы круги". Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
День моряка-подводника
- Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.
- Установлен главкомом ВМФ РФ в 1996 году.
- Армейский праздник.
В России День моряка-подводника отмечается ежегодно 19 марта. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации. Дата приурочена к подписанию указа за подписью императора Николая II, в котором глава Российской империи выделил подводные лодки в отдельный класс боевых кораблей. Указ был подписан 6 марта (19-го по новому стилю) 1906 года.
Учебные погружения модернизированных спасательных глубоководных аппаратов "Приз" в Баренцевом море. Фото © ТАСС / Лев Федосеев
В наши дни в состав ВМФ России входит группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В её составе — подводные лодки проекта 949а, вооружённые 24 ракетами типа "Гранит". Эта группировка способна с высокой эффективностью решать задачи поражения надводных целей, в том числе авианосных соединений.
День иконы Божией Матери "Благодатное небо"
- Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.
- Церковный праздник.
День иконы Божией Матери "Благодатное небо" — важный праздник в православном календаре. Верующие отмечают его 19 марта (6 марта по старому стилю). По преданию, икону привезла в Москву из Литвы супруга великого князя Василия I Софья Витовтовна в качестве родительского благословения. Случилось это в конце XIV века.
Икона Божией Матери "Благодатное небо" выглядит очень необычно. Фото © Азбука веры
Икона воспроизводит видение Иоанном Богословом жены, облечённой в солнце. Богоматерь изображена в полный рост, с Богомладенцем на левой руке. Её фигура окружена солнечной мандорлой, под ногами — серп луны. Название образ получил от текста внутри края сияния: "Что Тя нарече́м, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды".
В 1678–1680 годах иконописцы Оружейной палаты сделали список иконы для Архангельского собора Московского Кремля. В 1682 году мастер Василий Познанский написал икону-аппликацию для храма Воздвижения Креста Господня Теремного Кремлёвского дворца. Местночтимые списки образа имеются в московских храмах Троицы на Воробьёвых горах и Архангела Гавриила на Чистых прудах.
"Константиновы круги"
- Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.
- Другие названия: Константин; Константинов день; День кругов вокруг колодца.
- Церковное название: Мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.
- Значение: Почтение памяти 42-х мучеников из города Амморея — Константина и других.
Народно-христианский праздник "Константиновы круги" отмечается 19 марта (по старому стилю — 6 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти сорока двух мучеников из города Амморея: Константина и прочих.
Канон святым мученикам Амморейским. Видео © YouTube / Вселенная православных святых / Святые сорок два мученика Амморейских
Святой Константин жил в IX веке. Был он воином, вместе в 41 защитником города Аммореи был схвачен сарацинами. Семь лет мусульмане пытались заставить православных воинов отречься от христианства, но потерпели неудачу. Чтобы их поражение в духовной схватке не выглядело столь жалким, всех христиан, и Константина в том числе, казнили, а тела бросили в реку Евфрат.
Согласно народным традициям, 19 марта вытаптывают снег вокруг колодцев. Делается это для того, чтобы грязная талая вода не попала в колодец. Первым вытаптывать снег должен мальчик по имени Константин. Другой ритуал связан с поминовением усопших. Остатки ужина бросают в колодец, выражая таким образом почтение умершим предкам, которые смотрят оттуда на своих потомков. Колодцы в этот день святят и ходят в баню, отдавая должное воде, которая может одарить крепостью духа и здоровьем.
"Константиновы круги" наши предки вытаптывали 19 марта вокруг колодцев. Фото © Austris Augusts / Unsplash
Приметы на 19 марта:
- Если день морозный — жди скорой весны и тёплого, сухого лета.
- Утренние заморозки предрекают холодную погоду ещё на месяц.
- Если застучал дятел — это к долгим холодам.
- 19 марта нельзя пить из чужого колодца.
Именины 19 марта отмечают:
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отмечает именины 19 марта. Фото © АГН "Москва" / Артур Новосильцев
- Юлиан
- Фёдор
- Теодор
- Максим
- Константин
- Аркадий
- Илона
- Елена