День моряка-подводника, День памяти иконы Божией Матери "Благодатное небо", "Константиновы круги": Праздники и приметы 19 марта Государственных праздников 19 марта в России не отмечается. Поздравляем покорителей глубин, чтим икону Божией Матери "Благодатное небо" и заботимся о колодцах в день народного праздника "Константиновы круги". 18 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 19 марта и как правильно водить "Константиновы круги". Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

День моряка-подводника

Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.

Установлен главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

Армейский праздник.

В России День моряка-подводника отмечается ежегодно 19 марта. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации. Дата приурочена к подписанию указа за подписью императора Николая II, в котором глава Российской империи выделил подводные лодки в отдельный класс боевых кораблей. Указ был подписан 6 марта (19-го по новому стилю) 1906 года.

Учебные погружения модернизированных спасательных глубоководных аппаратов "Приз" в Баренцевом море. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

В наши дни в состав ВМФ России входит группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В её составе — подводные лодки проекта 949а, вооружённые 24 ракетами типа "Гранит". Эта группировка способна с высокой эффективностью решать задачи поражения надводных целей, в том числе авианосных соединений.

День иконы Божией Матери "Благодатное небо"

Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.

Церковный праздник.

День иконы Божией Матери "Благодатное небо" — важный праздник в православном календаре. Верующие отмечают его 19 марта (6 марта по старому стилю). По преданию, икону привезла в Москву из Литвы супруга великого князя Василия I Софья Витовтовна в качестве родительского благословения. Случилось это в конце XIV века.

Икона Божией Матери "Благодатное небо" выглядит очень необычно. Фото © Азбука веры

Икона воспроизводит видение Иоанном Богословом жены, облечённой в солнце. Богоматерь изображена в полный рост, с Богомладенцем на левой руке. Её фигура окружена солнечной мандорлой, под ногами — серп луны. Название образ получил от текста внутри края сияния: "Что Тя нарече́м, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды".

В 1678–1680 годах иконописцы Оружейной палаты сделали список иконы для Архангельского собора Московского Кремля. В 1682 году мастер Василий Познанский написал икону-аппликацию для храма Воздвижения Креста Господня Теремного Кремлёвского дворца. Местночтимые списки образа имеются в московских храмах Троицы на Воробьёвых горах и Архангела Гавриила на Чистых прудах.

"Константиновы круги"

Дата в 2024 году: 19 марта, вторник.

Другие названия: Константин; Константинов день; День кругов вокруг колодца.

Церковное название: Мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.

Значение: Почтение памяти 42-х мучеников из города Амморея — Константина и других.

Народно-христианский праздник "Константиновы круги" отмечается 19 марта (по старому стилю — 6 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти сорока двух мучеников из города Амморея: Константина и прочих.

Канон святым мученикам Амморейским. Видео © YouTube / Вселенная православных святых / Святые сорок два мученика Амморейских

Святой Константин жил в IX веке. Был он воином, вместе в 41 защитником города Аммореи был схвачен сарацинами. Семь лет мусульмане пытались заставить православных воинов отречься от христианства, но потерпели неудачу. Чтобы их поражение в духовной схватке не выглядело столь жалким, всех христиан, и Константина в том числе, казнили, а тела бросили в реку Евфрат.

Согласно народным традициям, 19 марта вытаптывают снег вокруг колодцев. Делается это для того, чтобы грязная талая вода не попала в колодец. Первым вытаптывать снег должен мальчик по имени Константин. Другой ритуал связан с поминовением усопших. Остатки ужина бросают в колодец, выражая таким образом почтение умершим предкам, которые смотрят оттуда на своих потомков. Колодцы в этот день святят и ходят в баню, отдавая должное воде, которая может одарить крепостью духа и здоровьем.

"Константиновы круги" наши предки вытаптывали 19 марта вокруг колодцев. Фото © Austris Augusts / Unsplash

Приметы на 19 марта:

Если день морозный — жди скорой весны и тёплого, сухого лета.

Утренние заморозки предрекают холодную погоду ещё на месяц.

Если застучал дятел — это к долгим холодам.

19 марта нельзя пить из чужого колодца.

Именины 19 марта отмечают:

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отмечает именины 19 марта. Фото © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Юлиан

Фёдор

Теодор

Максим

Константин

Аркадий

Илона

Елена

Авторы Андрей Соколов