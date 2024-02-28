День ангела в первый весенний месяц: Кто отмечает именины в марте 2024
Календарь именин на март 2024 года — православный месяцеслов с полным перечнем почитаемых святых по дням месяца. Узнайте на Life.ru, когда в марте 2024 года день ангела у вас или ваших близких.
Как назвать ребёнка, родившегося в марте? Фото © Shutterstock
Часто люди, придерживающиеся православных традиций, решают выбрать имена для своих детей, ориентируясь на святцы. Святцы, также известные как месяцеслов, представляют собой полный перечень святых и великомучеников, почитаемых Православной церковью. Они упорядочены в соответствии с месяцами и днями года, когда отмечается празднование и почитание каждого святого.
Дни памяти святых можно использовать при выборе имени для мальчика и девочки, рождённых в марте. Важно только помнить, что именинами считается день памяти святого, имя которого было дано христианину не при его рождении, а при крещении. Иногда этот праздник ещё называют днём ангела. Если же родители хотят дать ребёнку имя, отсутствующее в святцах, по церковным канонам это вполне допустимо. В этом случае у человека в паспорте будет стоять имя, данное родителями, а при крещении ему присвоят имя православного святого, день памяти которого приходится на эту дату.
Народный артист РФ Михаил Пореченков отметит именины в марте целых 10 раз. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Именины в марте 2024 года празднуют:
- 1 марта — Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Ульян, Юлиан
- 2 марта — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Фёдор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия
- 3 марта — Василий, Виктор, Владимир, Вальдемар, Кузьма, Лев
- 4 марта — Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Фёдор
- 5 марта — Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Сидор, Сильвестр, Теодор, Тит, Тихон, Фёдор, Филипп, Фока, Фома, Ярослав
- 6 марта — Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ольга
- 7 марта — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вальдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Осип, Сергей, Степан, Теодор, Тит, Фёдор, Филипп, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья
- 8 марта — Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Матрёна
- 9 марта — Иван, Илларион
- 10 марта — Александр, Антон, Евгений, Сильвестр, Тарас, Теодор, Фёдор
- 11 марта — Иван, Николай, Пётр, Севастьян, Сергей, Анна
- 12 марта — Макар, Михаил, Пётр, Степан, Тимофей, Тит, Ульян, Юлиан, Яков
- 13 марта — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина
- 14 марта — Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Маркел, Михаил, Нестор, Пётр, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрёна, Надежда, Ольга
- 15 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Осип, Савва
- 16 марта — Михаил, Марта, Марфа
- 17 марта — Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана
- 18 марта — Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Николай, Теодор, Фёдор, Эдуард, Ираида
- 19 марта — Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Ульян, Фёдор, Юлиан, Алёна, Елена, Илона
- 20 марта — Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Никон, Нил, Онисим, Павел, Сильвестр, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрёна, Надежда
- 21 марта — Афанасий, Владимир, Вальдемар, Дементий, Иван
- 22 марта — Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Тарас, Александра, Наталья
- 23 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Клавдий, Леонид, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина, Ника
- 24 марта — Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Сабина
- 25 марта — Александр, Владимир, Вальдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семён, Сергей, Феофан
- 26 марта — Александр, Григорий, Михаил, Николай, Терентий, Кристина
- 27 марта — Михаил, Ростислав
- 28 марта — Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил
- 29 марта — Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Ульян, Эмиль, Юлиан
- 30 марта — Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел
- 31 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.
Популярные имена для девочек на март 2024
Кристина — прекрасный выбор имени для девочки, рождённой в марте. На фото — актриса Кристина Асмус © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Антонина, Александра, Василиса, Галина, Евдокия, Аделина, Ираида, Кира, Надежда, Кристина, Алина, Маргарита, Марианна, Наталья, Ника, Марина, Елизавета, Олеся, Регина, Ульяна, Федора, Мирослава, Оливия, Лия.
Популярные имена для мальчиков на март 2024
Аркадий, Вячеслав, Фёдор, Герасим, Григорий, Никита, Денис, Ефим, Евгений, Андрей, Илья, Кирилл, Константин, Кузьма, Лев, Михаил, Иван, Максим, Макар, Пётр, Богдан, Павел, Ростислав, Эдуард, Семён, Юрий, Сергей, Игорь, Яков.
Помните, что при выборе имени для ребёнка стоит прежде всего опираться на сердце и интуицию.