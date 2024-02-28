День ангела в первый весенний месяц: Кто отмечает именины в марте 2024

Календарь именин на март 2024 года — православный месяцеслов с полным перечнем почитаемых святых по дням месяца. Узнайте на Life.ru, когда в марте 2024 года день ангела у вас или ваших близких.

Часто люди, придерживающиеся православных традиций, решают выбрать имена для своих детей, ориентируясь на святцы. Святцы, также известные как месяцеслов, представляют собой полный перечень святых и великомучеников, почитаемых Православной церковью. Они упорядочены в соответствии с месяцами и днями года, когда отмечается празднование и почитание каждого святого.

Дни памяти святых можно использовать при выборе имени для мальчика и девочки, рождённых в марте. Важно только помнить, что именинами считается день памяти святого, имя которого было дано христианину не при его рождении, а при крещении. Иногда этот праздник ещё называют днём ангела. Если же родители хотят дать ребёнку имя, отсутствующее в святцах, по церковным канонам это вполне допустимо. В этом случае у человека в паспорте будет стоять имя, данное родителями, а при крещении ему присвоят имя православного святого, день памяти которого приходится на эту дату.