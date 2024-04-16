Сотрудникам рассказали, как добиться повышения зарплаты

Прежде чем просить у начальства повышения зарплаты, сотрудник должен чётко обосновать свой запрос, рассказала телеканалу "360" HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

По её словам, перед встречей с начальником нужно изучить ситуацию в компании и оценить её перспективы, ведь если у неё хорошо идут дела, можно рассчитывать на получение прибавки. Если же в компании плохо с прибылью, а зарплаты задерживают, надежд на то, что разговор увенчается успехом для сотрудника, мало.

"Очень важно делать это в определённые периоды, осознавая, принимая положение компании на рынке, понимая специфику сегмента, потому что есть сегменты застоя", — пояснила Лоикова.

Но и если с перспективами у отрасли проблемы, можно попробовать провернуть эту затею. Главное — обосновать, почему стоит поднять зарплату. Для этого нужно предъявить начальству результаты и достижения, желательно в цифрах и фактах. Можно показать, что вы успешно вписываетесь в структуру компании. Успех разговора на 90% зависит от подготовки к нему.

Ещё одним важным фактором успешности эксперт назвала вопросы, связанные с психологией. При низкой самооценке человеку будет сложно адекватно говорить о проделанной работе, особенно это касается людей с синдромом самозванца. Человек может сам быть не готов получать больше денег. Таким людям эксперт посоветовала перейти из позиции ребёнка в позицию взрослого. Он ценит себя и в случае отказа ведёт переговоры в той компании, где его профессионализм точно оценят.

Лоикова также рассказала, что на работу стали чаще брать женщин, в том числе в отраслях, в которых прекрасный пол был редкостью, хотя разница с мужчинами в зарплате ещё есть. Эксперт подчеркнула, что представительницы слабого пола могут успешно реализовываться в строительной, сельскохозяйственной и других отраслях. Женщины более стрессоустойчивы и вовлечены в проекты, по сравнению с мужчинами.