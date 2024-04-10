Россияне на удалёнке выдвинули условия, при которых они готовы вернуться в офис

Больше половины россиян, которые работают в удалённом формате, не имеют связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться далеко не все (34%). И то при условии повышения заработной платы (56%), смены локации офиса в более удобное (45%), улучшения условий труда и бонусов в виде бесплатной еды, тренажёрного зала, мастер-классов для сотрудников и удобных мест для отдыха (33%). Об этом сообщила "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования проведённого школой дизайна Contented и исследовательским центром "Зарплаты.ру".

В рамках опроса стало известно, что более двух третей россиян, которые работают сейчас в офисе, хотели бы гибридный график. Самым располагающим к офисной работе фактором является удобное рабочее место с хорошим оборудованием (70%). Кому-то тяжело работать удалённо, потому что им необходима быстрая коммуникация с коллегами (63%), а кто-то лучше концентрируется в офисе, чем дома (42%). Треть опрошенных ценят атрибуты корпоративной культуры (31%), а всего 17% респондентов мотивируют бесплатная еда и напитки.

Несмотря на то что около 78% респондентов комфортно работать в офисе, кто-то всё же хочет иногда работать из дома (39%), а кому-то вовсе не нравится офис (4%). Более того, почти половина россиян сейчас работают из дома и чувствуют нехватку общения с коллегами (60%), а около 40% респондентов скучают по процессу сборов на работу.