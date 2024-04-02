Большинство россиян сочли несправедливым подоходный налог по единой ставке 13%

Большинство россиян считает несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, в том числе лиц с высокими и низкими доходами. Такого мнения придерживаются 67% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"67% считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами. Эти данные можно интерпретировать и как готовность российского общества к налоговой реформе. С 2005 года показатель практически не изменился (65%)", — говорится в исследовании.

Обратного мнения придерживаются 27% респондентов. В 2005 году этот показатель составлял 25%. В свою очередь 53% опрошенных считают, что налоги могут быть высокими, чтобы государство могло больше помогать гражданам с низким достатком, в том числе в сферах здравоохранения и образования. 46% согласны платить в казну больше, чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. А вот треть россиян хотят платить меньше налогов и готовы на ухудшение качества и доступности госуслуг.

Подоходный налог по единой ставке справедливым больше всего склонны считать граждане с хорошим достатком (35%). При этом 77% в группе с низкими доходами назвали его несправедливым.

Опрос проводился 23 марта. В нём приняли участие 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.