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21 марта, 14:06

В России предложили ввести новую льготу для многодетных

Политолог Орлов: Нужно повысить налоговый вычет для многодетных за покупку жилья

Главе Минтруда Антону Котякову предложили в два раза увеличить сумму налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что законодательством РФ предусмотрены налоговые вычеты, которыми россияне могут однократно воспользоваться в течение жизни при приобретении жилья, в том числе при покупке квартиры или дома в ипотеку.

В настоящее время размеры вычета установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, объяснил политолог.

"В рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов — до четырёх и шести миллионов рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрёл данный статус уже после приобретения жилья", — приводит RT выдержку из письма Котякову.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка, а также на третьего и последующих детей. Размер годового дохода, на который он распространяется, предложено повысить с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки, как подчеркнул российский лидер, должна предоставляться автоматически, то есть без подачи заявления.

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Freepik

Евгения Мосс
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