В России предложили ввести новую льготу для многодетных

Главе Минтруда Антону Котякову предложили в два раза увеличить сумму налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что законодательством РФ предусмотрены налоговые вычеты, которыми россияне могут однократно воспользоваться в течение жизни при приобретении жилья, в том числе при покупке квартиры или дома в ипотеку.

В настоящее время размеры вычета установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, объяснил политолог.

"В рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов — до четырёх и шести миллионов рублей, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного либо приобрёл данный статус уже после приобретения жилья", — приводит RT выдержку из письма Котякову.