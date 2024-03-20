Стало известно, когда в России запустят реестр многодетных семей

С 1 июля в России запустят реестр многодетных семей: он призван упростить предоставление льгот. Об этом в среду, 20 марта, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", — отметил он на совместном заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы.

Также Котяков указал, что тем самым ведомство даст старт работе сервиса, позволяющего оперативно выяснить, является ли семья многодетной. В реестр каждая из них попадёт по единым критериям, уточнил министр.