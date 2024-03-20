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20 марта, 09:34

Стало известно, когда в России запустят реестр многодетных семей

Глава Минтруда Котяков: Реестр многодетных семей запустят в России с 1 июля

С 1 июля в России запустят реестр многодетных семей: он призван упростить предоставление льгот. Об этом в среду, 20 марта, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям", — отметил он на совместном заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы.

Также Котяков указал, что тем самым ведомство даст старт работе сервиса, позволяющего оперативно выяснить, является ли семья многодетной. В реестр каждая из них попадёт по единым критериям, уточнил министр.

Детям из многодетных семей могут в два раза сократить стоимость обучения в вузах
Детям из многодетных семей могут в два раза сократить стоимость обучения в вузах

Как сообщал Life.ru, ранее президент РФ Владимир Путин призвал акцентировать внимание на проблеме бедности в многодетных семьях. По словам главы государства, речь идёт о более чем 9% населения страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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