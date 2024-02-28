Детям из многодетных семей могут в два раза сократить стоимость обучения в вузах

В скором времени в России могут принять закон, согласно которому детям из многодетных семей могут предоставить возможность получить скидку в размере 50% на обучение в высших учебных заведениях. Как передаёт газета "Известия", корреспонденты которой ознакомились с соответствующим законопроектом, в настоящее время для этой категории граждан не предусмотрено никаких льгот на получение высшего образования.

В пояснительной записке к документу говорится, что цены на обучение в вузах остаются высокими, несмотря на отсутствие льгот для людей из семей, где воспитывают трёх и более детей. Также отмечается, что такие семьи имеют и так очень много затрат по понятным причинам, из-за чего получение высшего образования в них не всегда представляется возможным.

В то же время авторы этой инициативы подчёркивают, что многодетные семьи, в свою очередь, оказывают большую помощь в решении демографической проблемы в России. В связи с этим детям из таких семей предложено предоставить право на квоту на обучение в высших учебных заведениях в виде оплаты в размере 50%. При этом в законе будет предусматриваться одно обязательное условие — студент, которому предоставят скидку, должен успешно пройти вступительные испытания.

Глава Международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который также является одним из авторов этого законопроекта, в беседе с журналистами заявил, что на сегодняшний день стоимость обучения в вузе равна нескольким зарплатам. Поэтому некоторым родителям, чтобы выучить своё чадо, нужно брать кредиты, влезать в долги и во всём себе отказывать.

"А если в семье трое детей, то, чтобы дать им образование, экономить придётся на всём. Многодетная семья, в которой есть студент, испытывает колоссальные финансовые трудности", — заявил законотворец.

Слуцкий подчеркнул, что предложенная мера должна будет снизить нагрузку на бюджет в таких семьях. В таком случае у людей появится больше возможностей, а также они смогут направлять средства на развитие детей.