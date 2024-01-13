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13 января, 18:28

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В России не планируется централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно. Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности инженерно-технических, то это подавляющее большинство. В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там отметили, что шумиха о якобы грядущем повышении цен связана с высказываниями ректоров некоторых частных вузов. В ведомстве добавили, что бизнес-модель этих учебных заведений "не очень хорошо работает", если их администрации допускают такие заявления. При этом в министерстве допустили, что корректировка цен в некоторых университетах в пределах инфляции произойти может.

В России хотят сократить обучение в вузах для выпускников училищ и колледжей
В России хотят сократить обучение в вузах для выпускников училищ и колледжей

Ранее стало известно, что связанные с проведением Единого государственного экзамена системы через несколько лет полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Сделать это Рособрнадзор планирует в 2026 году. При этом уже в 2024-м в нескольких российских регионах будет апробировано новое ПО.

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Александра Мышляева
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