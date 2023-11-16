Системы ЕГЭ перейдут на российское ПО к 2026 году

Рособрнадзор планирует к 2026 году перевести все системы, связанные с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение. В следующем году новое ПО пройдёт проверку в нескольких регионах. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

"Работа эта большая, сложная и объёмная. Планируем её завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", — приводит слова Круглинского пресс-служба Рособрнадзора.

Глава ведомства Анзор Музаев в свою очередь обратился к руководителям региональных органов управления образованием. Он призвал их обеспечить подготовку и проведение новой кампании ЕГЭ на "самом высоком уровне".