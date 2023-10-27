Минпросвещения утвердило основания для вручения серебряных медалей
Минпросвещения: Серебряную медаль будут вручать за 60 баллов по двум ЕГЭ
Серебряную медаль будут вручать выпускникам российских школ при соблюдении двух условий: при получении не более двух итоговых четвёрок в аттестате, а также сдаче ЕГЭ не менее чем на 60 баллов по русскому языку и ещё одному предмету. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован в пятницу, 27 октября, на портале правовой информации.
"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", — говорится в документе.
О том, что серебряные медали вернутся в российские школы с нового учебного года, ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов и даже демонстрировал, как будут выглядеть "возрождённые" награды. В ведомстве пообещали, что за серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ: абитуриентам, получившим при окончании школы серебряную медаль, дополнительно к результатам ЕГЭ будет начисляться до трёх баллов. При этом за золотую медаль будут давать до пяти баллов.
Напомним, что раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ.
ТАСС / Кирилл Кухмарь