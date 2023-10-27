Минпросвещения утвердило основания для вручения серебряных медалей

Серебряную медаль будут вручать выпускникам российских школ при соблюдении двух условий: при получении не более двух итоговых четвёрок в аттестате, а также сдаче ЕГЭ не менее чем на 60 баллов по русскому языку и ещё одному предмету. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован в пятницу, 27 октября, на портале правовой информации.

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", — говорится в документе.