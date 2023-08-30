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30 августа, 07:37

Абитуриентам за серебряную медаль на ЕГЭ будут начислять до трёх баллов дополнительно

Кравцов: За серебряную медаль на ЕГЭ будут начислять до трёх баллов сверху

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абитуриентам, получившим при окончании школы серебряную медаль, дополнительно к результатам ЕГЭ будет начисляться до трёх баллов. При этом за золотую медаль будут давать до пяти баллов, рассказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трёх баллов", — сказал российский министр.

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Ранее Лайф сообщал, что Госдума вернула школьникам серебряные медали. В соответствии с документом ребята, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени (то есть серебряную медаль). Позже соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын
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