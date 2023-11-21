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В России хотят сократить обучение в вузах для выпускников училищ и колледжей

Минобрнауки: Для выпускников колледжей могут сократить сроки обучения в вузах

21 ноября, 05:11

freepik

В России хотят сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей, училищ и других средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Проект разработан по личному поручению президента Владимира Путина. Он просил профильные ведомства проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием при условиях сохранения профильности выбранной специальности.

Ускорить обучение планируется за счёт сокращения учебных часов по ранее освоенным дисциплинам, модулям и практикам.

"В рамках разработки Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС-4) планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования", — приводит заявление Минобрнауки РИА "Новости".

Названа дата введения новой системы образования в российских вузах

Названа дата введения новой системы образования в российских вузах

Ранее стало известно, что связанные с проведением Единого государственного экзамена системы через несколько лет полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Сделать это Рособрнадзор планирует в 2026 году. При этом уже в 2024-м в нескольких российских регионах будет апробировано новое ПО.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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