Юрист назвал способ получить больше отпускных

Чтобы получить больше отпускных, следует брать отпуск в октябре и августе. В эти месяцы наибольшее количество рабочих дней, а значит, и размер выплат будет выше. Об этом рассказал юрист Илья Русяев. Эксперт пояснил, что Трудовой кодекс России позволяет законно увеличить размер отпускных за счёт нескольких факторов.

"Во-первых, важно правильно выбрать время отпуска. Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчёт среднего заработка за последние 12 месяцев. Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней, например в августе или октябре", — объяснил юрист в беседе с NEWS.ru.

Специалист добавил, что в расчёт включаются не только оклад и премии за трудовые успехи, но и все иные выплаты за работу: надбавки, сверхурочные, районные коэффициенты. Чем больше таких доплат было в расчётном периоде, тем выше будут отпускные, отметил Русяев.

Юрист также посоветовал не спешить с отпуском и не брать его раньше полугода стажа, так как выгоднее отработать шесть месяцев, чтобы в расчёт попали реальные заработки, а не стартовый оклад. Ещё отпуск можно перенести на следующий год, если в текущем было повышение зарплаты или большие премии, заключил эксперт.