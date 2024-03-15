Россиянам рассказали, как избежать "синдрома отпуска" и отдохнуть как следует

Чтобы суметь отдохнуть во время отпуска, он должен длиться больше двух недель, рассказала РИАМО эксперт в области HR Ирина Лялина. Кроме того, начинать расслабляться нужно за две недели.

По её словам, важно также не столкнуться с "синдромом отпуска". Он характеризуется неспособностью расслабиться в первую неделю отдыха и невозможностью сразу влиться в процесс после возвращения на работу.

"Отпуск на 28 дней — это очень важная часть восстановления, поскольку переключение нашей психики требует времени. Если это только двухнедельный период отдыха, то, скорее всего, толком вы не отдохнёте, поскольку в течение недели вы будете привыкать к отдыху и большому количеству свободного времени, затем сам отпуск, после чего — работа с синдромом отпускника", — пояснила Лялина.

Она посоветовала при планировании короткого отпуска за неделю до него сделать передачу дел заранее, не перерабатывать и переключать эмоции на предвкушение отдыха. Это сократит адаптационный период при переходе к отдыху в отпуске.