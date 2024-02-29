Россиянам объяснили, в какие месяцы лучше не брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах

Работники российских предприятий, которые боятся сильно потерять в деньгах из-за отпуска, могут планировать свой отдых в месяцы без праздничных дней. Об этом рассказала сооснователь интернет-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, в соответствии с законом число праздничных и выходных дней в месяце не оказывает влияния на размер оклада.

"То есть сотрудник получит одинаковый оклад и в месяце, где много праздничных дней, например в январе, и в месяце, где их нет, например в октябре 2024 года. В январе будет 17 рабочих дней, а в октябре — 23. При окладе в 30 тысяч рублей один рабочий день января будет стоить 1765 рублей, октября — 1304 рубля", — объяснила она.

Стоит заметить, что размер отпускных средств определяется по заработку в среднем за последние 12 месяцев. Так, один день отпуска, взятый в январе, будет стоить дешевле, чем один рабочий, и человек получит меньше, чем если бы был на работе. Моргунова считает, что январь был самым невыгодным месяцем для отпуска в 2024 году, а похожая ситуация будет в июне, в котором рабочих дней всего 19.

"А месяцы, где наибольшее количество рабочих дней и в которые стоит идти в отпуск, — июль и октябрь, в каждом из них по 23 рабочих дня. В апреле, сентябре, ноябре и декабре — по 21 рабочему дню, в августе — 22 рабочих дня. Если взять отпуск в эти месяцы, потеря в деньгах будет незначительной", — отметила эксперт.