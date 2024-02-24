Кадровик раскрыл 3 не очень честных способа продлить отпуск

После продолжительных выходных всегда не хочется возвращаться в рабочие будни. О способах, которые могут продлить отпускные дни, рассказал кадровый эксперт Илья Варакин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Если стоимость вашего рабочего дня довольно высока, то вы рискуете полностью потерять оплату за день, что, конечно, вас не обрадует. Поэтому подумайте, оправдывает ли цель средства, рекомендует кадровик. Если вы получаете зарплату в конверте, то ваш работодатель точно останется недоволен вашим подходом к работе. В связи с этим Варакин и советует "обеляться".

Итак, самым простым вариантом будет письменное заявление на продление отпуска. Иной способ — описать какую-то непредвиденную ситуацию, для которой найдутся документы, подтверждающие её. Например, если на сервисах покупки билетов не окажется рейсов или мест на нужные вам числа.

"Ещё одна законная причина остаться дома — болезнь ваша или ребёнка, подтверждённая справкой. В жизни бывает всякое, поэтому повестка в органы дознания тоже считается. В любом случае, чтобы обезопасить себя, все переписки на тему отсутствия на работе ведите электронно и делайте снимки экрана", — рекомендует специалист.

Если вы работаете в онлайн-формате или у вас гибридный график, тогда проблемы с несогласованным отсутствием появятся только в том случае, если на вашем компьютере есть какие-то специальные отслеживающие программы, чтобы работодатель мог видеть, что вы работаете.

"Законодательство позволяет дистанционным сотрудникам отмалчиваться не более двух суток. Но я не рекомендую так играть на доверии руководителя", — советует кадровый эксперт.