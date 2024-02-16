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16 февраля, 13:47

12% россиян задумали продлить отдых после 23 Февраля отпусками и отгулами

12% россиян планируют продлить отдых по случаю праздника 23 Февраля, взяв дополнительно отгулы и отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Большинство (60%) респондентов не намерены отдыхать дольше нужного, они не станут ради этого брать дополнительные выходные. Ещё 16% сообщили, что работают в сменном графике, а 12% затруднились ответить.

Исследование показывает, что мужчины охотнее относятся к продолжению отдыха, чем женщины: 13% и 12% соответственно. Участники опроса до 34 лет будут брать отпуска и отгулы чаще, чем респонденты старше 34 лет: тоже 13% и 12% соответственно. В опросе принимали участие 1,6 тысячи трудоустроенных из всех регионов РФ.

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Ранее другой опрос показал, что почти половина россиян имели вторую работу помимо основной. Примечательно, что 52% опрошенных хотели заниматься в жизни именно тем, что они делают на подработке. А 24% из них даже воплотили это желание в реальность.

Обложка ©

Unsplash / Raj Rana

Владимир Озеров
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