12% россиян задумали продлить отдых после 23 Февраля отпусками и отгулами

12% россиян планируют продлить отдых по случаю праздника 23 Февраля, взяв дополнительно отгулы и отпуска. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Большинство (60%) респондентов не намерены отдыхать дольше нужного, они не станут ради этого брать дополнительные выходные. Ещё 16% сообщили, что работают в сменном графике, а 12% затруднились ответить.

Исследование показывает, что мужчины охотнее относятся к продолжению отдыха, чем женщины: 13% и 12% соответственно. Участники опроса до 34 лет будут брать отпуска и отгулы чаще, чем респонденты старше 34 лет: тоже 13% и 12% соответственно. В опросе принимали участие 1,6 тысячи трудоустроенных из всех регионов РФ.