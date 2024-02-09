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9 февраля, 19:28

Россияне признались, что злятся из-за звонков с работы в выходные

Опрос: 3% россиян принципиально не отвечают на звонки с работы в нерабочее время

Россияне злятся, когда им звонят с работы в выходные дни и во время отпуска. Обложка © Freepik / nensuria

Россияне злятся, когда им звонят с работы в выходные дни и во время отпуска. Обложка © Freepik / nensuria

В России многие сталкиваются с тем, что начальство и коллеги беспокоят их в выходные дни, а также во время отпуска. При этом если кто-то к таким звонкам относится с пониманием, то большинство сильно раздражается. Об этом говорят итоги опроса, который провёл сайт kp.ru.

Так, 35% признались, что с пониманием относятся к рабочим звонкам в свободное время, но личная жизнь у них всё же на первом месте. Поэтому трубку они берут, только когда им это удобно, а если ответить не могут, то перезванивают позже. Столько же — 35% — крайне раздражаются, но всё же каждый раз отвечают.

Впрочем, для 11% респондентов не составляет проблемы ответить на рабочий звонок, даже если он поступает ночью или в выходной. Ещё 3% опрошенных сами порой звонят коллегам и подчинённым в неурочное время.

"Злюсь, конечно, ведь, предвидя своё отсутствие, оставляю полный отчёт и план работы, вопросы по которым могут возникнуть. Но кто хочет в этом разбираться? Проще ведь позвонить", сокрушается участница опроса.

А вот 3% опрошенных на звонки с работы в нерабочее время не отвечают принципиально или даже отключают телефон. Оставшиеся 2% отметили, что их руководство не позволяет себе звонить сотрудникам в неурочное время.

Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо
Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

Другой опрос показал, что одной из главных причин для ссор в российских коллективах является график отпусков. У трети россиян конфликт на работе возникает именно по этой причине.

Евгения Мосс
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