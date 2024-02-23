Пенсионерам стало легче найти работу: Где больше всего платят пожилым сотрудникам Кадровики отмечают, что найти высокооплачиваемую работу людям старше 60 лет стало намного легче. Работодатели всё больше ценят опытных специалистов. Какие профессии самые востребованные и где пожилые сотрудники зарабатывают больше всего? 22 февраля, 21:42 Работающие пенсионеры стали получать больше. Обложка © Shutterstock

У работодателей растёт спрос на сотрудников старшего возраста. Пенсионеры превращаются в активных кандидатов, которых ждут крупные предприятия. Для этого есть несколько причин. Это и спрос на высококвалифицированных опытных сотрудников, и дефицит кадров по ряду направлений.

По статистике центра "Профессии будущего", самыми популярными направлениями, в которых делают карьеру люди старше 50 лет, стали сфера услуг и торговля, в том числе электронная коммерция. Есть среди трудоустроившихся и представители таких сфер, как ИТ, финансы, креативные индустрии, образование. Практически каждый четвёртый москвич старшего возраста нашёл работу в сфере услуг. В этом направлении востребованными стали такие позиции, как повар, администратор, музейный смотритель, стилист по волосам, сиделка и помощник по уходу.

— Раньше работодатели не всегда были готовы рассматривать таких соискателей, как люди старшего возраста. Но сейчас они превращаются из недооценённой категории кандидатов в востребованных специалистов, — рассказал директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Всё чаще пенсионеры предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля. Одна из наиболее востребованных отраслей — промышленность. В частности, требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари и сварщики. В Москве они сейчас зарабатывают в среднем от 150 до 200 тысяч рублей (зависит от разряда и количества смен).

Например, Валерий Субботин решил стать студентом в свои 64 года. Последние 13 лет он работал в логистике, но его попросили освободить место. В кадровом центре Валерию предложили освоить профессию наладчика станков. Практику будет проходить в Научно-производственном предприятии, которое находится рядом с его домом. Ожидаемая зарплата — от 150 тысяч до 210 тысяч рублей после 13-недельного обучения.

— Как руководитель отдела кадров с более чем 20-летним опытом, я уверена в том, что работники старшего возраста обладают качествами, которые очень выгодно отличают их от более молодых коллег. Эти качества включают в себя обширный опыт, дисциплину, структурность и методичность. Исходя из наблюдений на рынке труда, я могу сказать, что сейчас у работников старшего возраста есть значительное преимущество. Они более стабильны, способны лучше приспосабливаться к ситуациям и имеют больше внутренней мотивации для достижения результата. Кроме того, часто они являются надёжными и ответственными работниками, на которых можно положиться в трудные моменты, — рассказала начальник отдела кадров ООО "Фили-Бейкер" Елена Мишина.

Картина кадрового рынка действительно претерпевает в последние годы изменения, и это в том числе касается сдвига возрастных границ. Причин для этого несколько, но основная всё же — кадровый голод, обусловленный надвигающейся демографической ямой, которая физически уменьшает число потенциальных работников. В этой ситуации крупные игроки обязаны менять своё отношение к возрастным сотрудникам и пересматривать условия труда. Такое мнение высказала HR-директор интерьерной компании Mr.Doors Ирина Медведева.

— Если говорить о мебельной отрасли, то тут модель кадровой политики всегда несколько отличалась от остальных, поскольку такой бизнес ценит не только инновационный подход, но и наравне с ним опыт и экспертизу. Именно поэтому сотрудники пенсионного и околопенсионного возраста ценятся не меньше, чем, скажем, вчерашние студенты. Что касается наиболее востребованных профессий, то сейчас особенно актуальны специалисты с производственным опытом: токари, фрезеровщики, наладчики станков, работники склада. Для них крупные игроки разрабатывают и специальные мотивационные пакеты, включающие страховки, компенсации на занятия спортом и многое другое. Мы в свою очередь только приветствуем опытных сотрудников. Отмечу, что сегодня в нашем коллективе работают в том числе и те, кто стоял у самых истоков ещё 27 лет назад, — отметила Ирина Медведева.

Она обратила внимание, что при формировании зарплаты никаких "возрастных коэффициентов" нет. Иначе была бы дискриминация сотрудников. Это своего рода дискриминация. Каждый член команды должен зарабатывать заслуженно согласно опыту и качеству выполняемой работы.

— С точки зрения строительной сферы скажу так: людям пенсионного возраста не то чтобы проще стало найти работу, им в последнее время стало сложно уйти на пенсию! Можно сказать, что не отпускаем. И это не из-за того, что они согласны работать за меньшие суммы, совсем нет — специалисты пенсионного возраста получают не меньшие, а то и большие деньги (в рабочих специальностях мы говорим о сумме от 150 000 рублей). Дело в опыте! В искусстве есть творцы, талант которых ценится, а в строительстве есть мастера, так называемые золотые руки. А мастерство приходит только с опытом даже к талантливым подмастерьям. Опыт нарабатывается годами. Опытный плотник чувствует дерево, он с первого взгляда знает, что нужно этой детали, его работа видна, — рассказал директор по продажам строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

Он добавил, что такие профессионалы незаменимы. В компании работают уникальные мастера — плотники и фрезеровщики почтенного возраста. Чтобы их наработанное мастерство сохранялось, к таким специалистам приставляются подмастерья. Они учатся у опытных и со временем смогут стать достойной заменой.

— Часто подмастерьем мастера становится его собственный сын или внук. Так получаются династии — в нашей компании есть династии плотников. Проблема в другом: мало молодёжи хочет заниматься таким делом. Труд плотника непрост и не пользуется популярностью у современного поколения, — добавил Вячеслав Котлов.

Авторы Нина Важдаева