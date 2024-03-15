Россияне назвали зарплату, ради которой готовы работать без отпуска в течение трёх лет
Опрос: 53% россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет
Опрос: 53% россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Россияне рассказали, ради какой зарплаты они готовы отказаться от отпуска на три года. По результатам исследования, больше половины опрошенных (53%) готовы работать без перерыва в течение трёх лет. Считают, что нет такой суммы, ради которой они готовы пожертвовать своим отдыхом на такой период, — остальные 47% респондентов, сообщает RT.
Согласно данным опроса, проведённого сервисом "Работа.ру", те россияне, которые готовы трудиться без отпусков, уверены, что им будет достаточно в среднем 496 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы и Московской области пожелали ежемесячно получать около 506 тысяч рублей. Для петербуржцев и жителей Ленинградской области средняя желаемая зарплата в случае беспрерывной работы в течение трёх лет равняется 482 тысячам рублей.
В Новосибирске и области опрошенные согласились бы работать без отпуска за 475 тысяч рублей. Нижегородцы в этом случае хотели бы получать около 350 тысяч рублей в месяц. В Свердловской области респонденты заявили, что им было бы достаточно в среднем 311 тысяч рублей в месяц.
Ранее опрос показал, что россиянам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. При этом самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет и жителей Кирова, а больше всего денег нужно жителям Москвы и Владивостока. Выяснилось, что сильной половине человечества для счастья нужно на 30% больше, чем женщинам.