Россияне назвали основные причины переработок по вечерам и в выходные

Работа каждым воспринимается как обязанность, однако всему отведено определённое время. По результатам анкетирования, которое было проведено исследовательским центром "Зарплата.ру", стало известно, что несколько раз в неделю задерживаются на работе 81% опрошенных, а каждый день — 19%. Об этом сообщает RT.

Более того, опрос показал, что переработки связаны у большинства с нежеланием откладывать задачи (22%). У кого-то всё проще: они занимают руководящие должности, для которых требуется больше времени и ответственности (33%). Однако есть и те, кто выполняет задачки, которые ему не принадлежат (18%).

Не будем забывать, что удалённый формат работы никто не отменял и для некоторых он максимально комфортен, но есть и те, чьи границы рабочего времени стираются (8%). Идеально сделанная задача радует глаз перфекционистов, поэтому они иногда задерживаются (5%). Кому-то даётся тяжело тайм-менеджмент (2%), а кто-то задерживается, потому что боится увольнения (1%).

Согласно исследованию, перерабатывает большое количество сотрудников, однако оплачивают эти часы не всем, а лишь 58% опрошенных. Остальные 42% респондентов остаются без доплат. В анкетировании участвовали 2,3 тыс. сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет.