HR-эксперт рассказала, что движет людьми в желании менять работу как перчатки
HR-эксперт Пак: На смену работы людей зачастую толкают псевдопсихологи
Тяжело оценивать соискателей на вакансию, если у них за плечами внушительный профессиональный стаж, но они чуть ли не каждый год меняют работу. Что движет людьми в желании часто менять работу, узнала "Газета.ru".
Как рассказала изданию HR-директор NC Logistic Ирина Пак, такие кандидаты встречаются часто, а особенно — в Московском регионе. Средний срок работы за последние годы сократился с 10 лет до трёх. При этом на ситуацию влияют наличие вакансий и кадровый дефицит, затронувший все отрасли экономики. Количество конкурентов сократилось, а число предложений увеличилось. На фоне этого работодатели поднимают зарплату, предлагают бонусы для привлечения сотрудников и укомплектовки штата. На смену работы также могут провоцировать дополнительные бонусы в виде ДМС, корпоративной культуры, гибкого графика и дистанционной работы, прозрачного KPI и удобного офиса.
Также сотрудник может задуматься о новой работе из-за отсутствия перспективы карьерного роста, усталости от рутинных обязанностей, разочарованности в профессии. Причём нередко подтолкнуть к такому решению могут псевдопсихологи и агрессивная реклама онлайн-площадок.
"Сервисы предлагают буквально за несколько часов пройти курс, получить новую, модную специальность и добиться успеха. При этом столь кардинальные изменения в профессиональной сфере далеко не всегда приносят положительный результат", — сообщила Пак.
Она посоветовала устраиваться изначально в ту компанию, которая открыто поддерживает инициативных сотрудников и обеспечивает их карьерным ростом, тогда работа будет соответствовать ожиданиям. Уже на этапе собеседования можно попросить HR-специалиста назвать примеры вертикального продвижения коллег по карьерной лестнице.
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