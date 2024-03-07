Сидячая работа повышает риск смерти на 30%

Пониженная физическая активность и сидячая работа повышают риск летального исхода, даже занятия спортом не смогут спасти ситуацию. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на результаты нового исследования.

Учёные из США провели анализ данных 6,4 тысячи женщин в возрасте 63–69 лет. Они следили за их показателями в течение восьми лет и пришли к выводу о том, что долгое сидение повышает риск смерти на 30%. Согласно выводам учёных, этот процент не снизится, даже если человек всерьёз займётся ходьбой или начнёт посещать спортзал.

"Новое исследование в очередной раз подтвердило опасность долгого сидения для нашего здоровья. В таком положении снижаются мышечные сокращения, кровоток и метаболизм глюкозы. Последующие занятия спортом (даже самые интенсивные) не способны нивелировать нанесённый организму вред", — рассказала Павлова в интервью РИА "ФедералПресс".

Павлова обращает внимание на то, что важна именно продолжительность времени, проведённого в сидячем положении. По её словам, спасти своё здоровье можно благодаря ряду правил. Во-первых, вставать со стула необходимо каждые 20 минут и проводить хотя бы минуту в положении стоя. Небольшая разминка станет эффективным дополнением к этому.