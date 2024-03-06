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6 марта, 13:12

Названы опасности тотальной сушки тела и избавления от "полезного" жира

Эндокринолог Квасова: Подкожный жир защищает органы и улучшает терморегуляцию

Люди до сих пор не могут прийти к единому мнению о влиянии, которое оказывает жир на наш организм. У многих он возникает в памяти, если речь заходит о проблемах с лишним весом и здоровьем, однако роль жира в поддержании жизнедеятельности нашего организма не стоит недооценивать. О важности этого компонента для здоровья рассказала эндокринолог Анастасия Квасова "Вечерней Москве".

Специалист называет основным источником энергии для организма именно жир, чья энергетическая ценность в 2,5 раза превышает показатели белков и углеводов. Кроме того, жировые клетки осуществляют и структурную функцию, входя в состав мембран большинства клеток организма и их органелл. Благодаря этому клеточные структуры функционируют грамотно и целостно.

Помимо того, жировая ткань выполняет функцию терморегуляции, которая помогает телу стабилизировать и поддерживать температуру внутри, что порой оказывает ключевое влияние для выживания в различных условиях климата.

Также жир участвует в механической защите внутренних органов, говорит эндокринолог. Жировая ткань окружает сердце, почки и желудочно-кишечный тракт, защищая и смягчая урон от внешних повреждений. По словам Квасовой, жиры оказывают непосредственное влияние на здоровье волос и кожи, а их недостаток может негативно повлиять на эластичность кожного покрова и сияние волос.

"Жир также играет ключевую роль в метаболизме витаминов, растворимых в жирах, таких как A, E, K и D, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зрения, крови и иммунной системы. Помимо того, жировые клетки участвуют в синтезе половых гормонов, что имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме", — объясняет специалист.

Жир также является незаменимым элементом для поддержания работы иммунной системы, которая защищает наш организм от болезней и инфекций, объяснила врач. Нормальное процентное содержание жира в организме составляет от 21 до 35% у женщин и от 14 до 24% у мужчин.

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Ранее врач назвала продукты, которые на самом деле не являются полезными. Ярким примером стали мюсли, которые позиционируются как здоровая еда, однако в своём составе они имеют сублимированные фрукты и ягоды, добавляющие им калорийность из-за вымачивания их в сладких сиропах.

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Владимир Озеров
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