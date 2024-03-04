ЗОЖ-оборотни и углеводные бомбы: Названы 5 продуктов, которые лишь притворяются полезными

Многие продукты, которые считаются полезными, лишь только маскируются под них, превращаясь в "ЗОЖ-оборотней". Что к ним относится, рассказала врач-эндокринолог Анастасия Резвых. Прежде всего эксперт обратила внимание на мюсли.

Россиянам назвали 5 продуктов, которые лишь притворяются полезными. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Один из самых ярких примеров ЗОЖ-оборотней — мюсли. Они позиционируются как низкокалорийные продукты, но это не так, потому что зачастую в своём составе они имеют сублимированные фрукты или ягоды, которые добавляют калорийность за счёт того, что вымачиваются в сладких сиропах", — отметила она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Преподносят как полезные и сладкие творожки, однако на деле это настоящая углеводная бомба. В таком продукте много сахара и зачастую встречается пальмовое масло, что автоматически повышает калорийность. Осторожными нужно быть и с кашами быстрого приготовления. Крупы в их составе проходят достаточно много этапов приготовления и очистки, а на выходе "мы не получаем ничего", указала Резвых.

Помимо этого, соблазнить могут протеиновые батончики, однако они тоже опасны: для улучшения вкусовых свойств добавляется сахар. У такого продукта высокая калорийность, а ещё при его покупке легко не заметить психологический трюк.

"Покупатель такого батончика с чистой совестью думает: "Я купил правильный продукт", поэтому съедает его в два, а то и в три раза больше. Отсюда лишняя калорийность и сомнительная польза", — подчеркнул диетолог Андрей Бобровский.

Топ-5 "ЗОЖ-оборотней" замыкают пакетированные соки, даже те, на которых указано "стопроцентно натуральные". В них тоже содержится много сахара, поэтому предпочтение лучше отдать свежевыжатому или детской воде с добавлением сока. Говоря о том, как ещё заменить кажущиеся полезными продукты, специалисты подчеркнули, что к девятипроцентному творогу можно добавить натуральные фрукты, а вместо протеинового батончика стоит съесть сыр тофу.