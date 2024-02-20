В Роспотребнадзоре назвали топ-7 продуктов, которые только кажутся полезными для здоровья

Многие продукты, которые принято считать ценными для организма, оказываются на самом деле вредными и опасными. Эксперты Роспотребнадзора составили список из семи обманчивых ЗОЖ-продуктов, которые якобы несут пользу для здоровья.

На первом месте оказались сладкие йогурты и творожки. В этих продуктах содержится большое количество сахара.

"С одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара и даже не заметить этого", — пояснили в Роспотребнадзоре.

В число обманчиво полезных продуктов попали соки и нектары. По словам специалистов, в пакетированных напитках содержится мало витаминов, зато туда часто добавляют много сахара для улучшения вкуса. Кроме того, мало пользы несут обезжиренные молочные продукты за счёт уменьшения жира в составе. Так, например, кальций из обезжиренного молока или творога хуже усваивается организмом. В Роспотребнадзоре добавили, что в такие продукты добавляют большое количество сахара для вкуса.

В готовых мюсли содержится много жира в виде растительных масел. Эксперты предупредили, что заявленное количество орехов и сухофруктов в них не всегда соответствует правде, поэтому лучше готовить их самостоятельно.

Пятыми в списке псевдополезных продуктов оказались каши быстрого приготовления. В них низкая питательная ценность, добавлены усилители вкуса, вредные добавки, включая синтетические ароматизаторы. Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили о вреде протеиновых батончиков. Многие производители специально занижают калорийность или завышают информацию о содержании белка.

На седьмом месте оказались продукты без глютена. Производителям приходится заменять это вещество на другое, которое не факт, что полезнее. В итоге в еде содержится мало белка, но зато много быстрых углеводов, заключили специалисты.