Диетолог предостерёг от продуктов-оборотней, которые только выглядят полезными

Многие продукты ошибочно считают полезными, хотя они могут наносить вред здоровью, заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов. Он рассказал, что сметана, которую любят использовать вместо майонеза под предлогом "полезности", на самом деле содержит огромное количество насыщенных жиров. Поэтому, по словам диетолога, лучше употреблять йогурты на растительной основе.

"Проблема в том, что сметана — это слишком жирный продукт. В ней содержатся насыщенные жиры, которых слишком много в нашем рационе. Как следствие — повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения", — отметил диетолог в беседе с Pravda.ru.

Также к вредным продуктам медик отнёс паровые котлеты. Он подчеркнул, что блюдо, которое так любят худеющие, всё равно может негативно отразиться на весе и сахаре в крови. Поэтому диетолог порекомендовал есть рыбные, а не мясные котлеты.

Также Кабанов призвал исключить из рациона и покупные соки. По его словам, намного полезнее будет съесть свежие фрукты, потому что тогда организм получит важную для работы клетчатку, а переработанный продукт лишь повысит количество сахара в организме.