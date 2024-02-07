Назван топ продуктов, чтобы разогнать ваш метаболизм Нутрициолог Кузина: Самая полезная часть грейпфрута — внутренние перепонки 7 февраля, 11:17 В 100 граммах брокколи всего лишь 30 килокалорий, зато содержание полезных веществ похоже на таблицу Мендлеева. Обложка © Unsplash

Скорость обмена веществ у каждого человека индивидуальна. Однако в наших силах ускорить метаболизм. Для этого нужно как минимум включить в расписание дня занятия спортом, а также пересмотреть свой рацион. Ряд продуктов в меню позволит скоро уже увидеть результаты преображения. Их в беседе с Life.ru назвала нутрициолог Катрина Кузина.

Мясо птицы. На переваривание белка наш организм тратит больше всего энергии, если сравнивать с углеводами и жирами. А это значит, что будет сжигаться больше калорий. К тому же белок не "сжигает" при похудении мышечную массу, что тоже важно для хорошего метаболизма.

Рыба и морепродукты. Все эти продукты также можно смело вводить в рацион, если хотите ускорить обмен веществ. К тому же в жирных сортах рыбы содержатся омега-3 жирные кислоты, ответственные за снижение уровня гормона лептина.

Брокколи. В 100 граммах брокколи всего лишь 30 килокалорий, зато содержание полезных веществ похоже на таблицу Мендлеева. Магний, кальций, калий, цинк, фосфор, натрий, бета-каротин, марганец, медь, а также витамины группы А, С, Е, К, РР — это ещё не полный список.

Но главная ценность брокколи для нашего пищеварения — наличие грубых пищевых волокон, именно это способствует очищению кишечника, улучшает перистальтику и, как следствие, помогает нам быть стройнее. Катрина Кузина Нутрициолог

Красная фасоль. В красной фасоли содержатся вещества, которые способствуют выработке холецистокинина — гормона, расщепляющего жиры. Также этот продукт позволяют чувствовать насыщение долго, но при этом не происходит резкого скачка сахара. Ведь гликемический индекс красной фасоли — лишь 35. Фасоль отлично подходит для вегетарианцев, для того чтобы в их рационе был белок.

Грейпфрут. Все, кто когда-либо сидел на диете, точно слышали про "похудательные" способности грейпфрута. Это объясняется высоким содержанием флавоноида нарингина, благодаря чему происходит расщепление жиров. Главное — не пытаться очистить грейпфрут от внутренних перепонок. Они хоть и горькие, но именно в них и находится всё самое полезное.

Зелёный чай. Этот напиток не зря так ценят на Востоке, ведь с древних времён он был известен как продлевающий молодость. За это следует благодарить катехины, обладающие отличным энергосжигающим эффектом. Помимо того что зелёный чай разгоняет метаболизм, он ещё обладает мочегонным действием, это помогает не задерживаться жидкости в организме.

Острый перец. За ускорение метаболизма в остром кайенском перце, а также чили и халапеньоотвечает соединение капсаицин. Благодаря тому что после употребления жгучего перца усиливается циркуляция крови, вы параллельно теряете лишний вес.

Куркума, имбирь, чёрный перец. К любой пище стоит добавлять специи, которые, как и острый красный перец, ускоряют метаболизм. К тому же с этими приправами вы будете насыщаться намного быстрее, поскольку они снижают чувство голода.

Кстати, зима — лучшее время, чтобы начать борьбу за стройную фигуру, то как раз к отпускному сезону сможете быть во всеоружии. Причём физическими упражнениями не всегда возможно справиться с задачей, а вот правильный уход и изменение рациона питания точно могут привести к отличным результатам. Что есть, чтобы быть в форме летом, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев