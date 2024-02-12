Врач раскрыл, какие необычные ингредиенты встречаются в составе продуктов

Эксперты часто находят в составе продуктов вещества, которым, казалось бы, совсем не место в том, что едят люди. Прочитав этикетку, вы можете встретить множество ингредиентов, которые будут вызывать вопросы. Так, например, в 5–10% встречается запрещённый в пищевой промышленности мясной клей, который применяют для "склеивания" фарша, мясных кусков и творожной массы.

"В йогурты и творожки его добавляют, чтобы увеличить объём и сделать их более густыми. Ещё фермент начали применять в ресторанах для улучшения органолептических свойств мясных блюд (характеристики, по которым можно определить ценность товара с помощью органов чувств. — Прим. Life.ru)", — рассказал эксперт по торговому качеству Дмитрий Орлов, его слова приводит "Вечерняя Москва".

Опасность фермента для организма человека не доказана, однако многие врачи полагают, что он может провоцировать заболевания кишечника и аутоиммунные кожные заболевания. Также часто производители используют в своей продукции буру (тетраборат натрия). Этот компонент применяется в моющих средствах, при ковке металлов, в изготовлении бумаги и косметических принадлежностей. В пищевой промышленности буру разрешено добавлять в икру в качестве консерванта. Как отметил врач-терапевт Мардан Латифов, в больших количествах компонент негативно влияет на мочеполовую систему.