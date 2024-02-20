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Россиянам назвали топ-5 ЗОЖ-трендов 2024 года

Эксперт по ЗОЖу Гудимова: Sugar free тренд сохранится в ближайшие годы

20 февраля, 11:09
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Согласно исследованиям, 72% россиян следят за своим здоровьем, а 58% стараются правильно питаться. Вместе с этим ежегодно растёт и рынок ЗОЖ-продукции, меняются потребительские привычки. Топ-5 "здоровых" трендов 2024 года Life.ru озвучила специалист по здоровому питанию Александра Гудимова.

Функциональное питание

Люди заботятся не только о физическом, но и о ментальном здоровье и настроении, напрямую связывая своё состояние с тем, что они едят. Еда перестаёт нести исключительно функцию насыщения и также должна способствовать общему благополучию организма, подчеркнула Гудимова.

Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника, так как постоянные стрессы и прочие факторы всё чаще оказывают на него сильное негативное влияние.

Александра Гудимова

Специалист по здоровому питанию, основатель бренда Bionova

Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника, так как постоянные стрессы и прочие факторы всё чаще оказывают на него сильное негативное влияние.
Популярность получают продукты, обогащённые витаминами, минералами, антиоксидантами, пре- и пробиотиками. Отдельный фокус направлен на заботу о микробиоме кишечника, так как постоянные стрессы и прочие факторы всё чаще оказывают на него сильное негативное влияние.
Или вы съедите 120 г курицы, или 1,5 кг хлеба: Врач объяснила, почему веганство — это не про ЗОЖ
Или вы съедите 120 г курицы, или 1,5 кг хлеба: Врач объяснила, почему веганство — это не про ЗОЖ

ЗОЖ-фастфуд

Темп жизни постоянно ускоряется. В связи с этим меняются и требования к продуктам для перекусов или самостоятельного приготовления дома: теперь они должны не только экономить время и, безусловно, быть вкусными, но и иметь полезный, желательно функциональный состав. И сейчас на полках супермаркетов можно встретить здоровые сухие завтраки, готовые бульоны, смеси для приготовления супов, выпечки и другие варианты ЗОЖ-фастфуда.

Без сахара

Спрос на продукцию без добавления белого рафинированного сахара и её ассортимент ежегодно растёт. Sugar free тренд точно будет сопровождать нас ближайшие несколько лет. Сегодня причиной отказа от сахара или снижения его количества в рационе являются не только прямые медицинские показания, но и применение принципов превентивного питания во избежание проблем со здоровьем в будущем.

Опрос показал, что почти половина россиян потерпели фиаско в попытках примкнуть к ЗОЖ
Опрос показал, что почти половина россиян потерпели фиаско в попытках примкнуть к ЗОЖ

Демократизация ЗОЖ

Кризисы последних лет и их последствия повлияли на покупательскую способность населения. И если раньше в бюджетном ценовом сегменте ассортимент "здоровых" полок был довольно скромным, то сейчас производители адаптировались к нынешним реалиям и выпускают продукты на любой кошелёк, делая ЗОЖ доступнее.

High protein

Продукты, обогащённые протеином, перестают быть нишевыми и всё меньше ассоциируются со спортивным питанием, завоёвывая интерес более широкой аудитории. Дисбаланс в питании современного человека, связанный с употреблением большого количества жиров и углеводов, всё чаще приводит к дефициту белка. Поэтому на рынке появляются целые линейки продуктов питания, обогащённых протеином: от готовых завтраков до полезных сладостей и перекусов, добавляет основатель бренда Bionova.

Названо пять обычных принципов, продлевающих жизнь
Названо пять обычных принципов, продлевающих жизнь

А ранее Life.ru рассказывал, что всего 100 граммов картошки в день добавят вам лишние три килограмма. А вот если добавить в рацион 100 граммов фруктов в день, то масса тела уменьшится на 1,6 килограмма. Подробнее читайте в нашем материале.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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